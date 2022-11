Rakovina úst: 9 príznakov, ktoré nesmiete ignorovať

Počty pacientov s diagnózou rakoviny ústnej dutiny stále rastú, preto je dôležité poznať varovné signály zákernej choroby. Skorá diagnostika je kľúčová, aby bola rakovina zachytená včas a zvýšila sa tak šanca na vyliečenie. Tu je niekoľko zjavných príznakov rakoviny úst, ktoré by ste nemali ignorovať. Ak si niektorý z nich všimnete, mali by ste kontaktovať svojho lekára.

1. Vredy a afty

Malé afty väčšinou nie sú veľkým problémom a v priebehu niekoľkých dní dokážu zmiznúť. Ak ich však máte dlhodobo a neliečia sa, podľa odborníkov je to zjavný príznak rakoviny úst.

2. Pachuť po krvi

Zatiaľ čo jedným z najbežnejších príznakov je vred, ktorý sa nehojí, môže sa vyskytnúť aj príznak, ktorý cítite na jazyku. Ľudia, u ktorých sa rozvinie rakovina úst, často pociťujú krvácanie v ústach. Ak teda cítite chuť krvi a v ústach si všimnete malé kvapky krvi spolu so znecitlivením, mali by ste sa porozprávať so svojím praktickým lekárom.

3. Bolesť

Bolesť, nepohodlie alebo opuch v ústach, ktorý nemizne, je ďalším najčastejším príznakom rakoviny úst.

4. Červené alebo biele škvrny

Zmeny vo vašich ústach môžu byť signálom rakoviny úst. Patria sem červené škvrny známe ako erytroplakia a biele škvrny nazývané leukoplakia. Podľa lekárov škvrny nemusia nevyhnutne znamenať rakovinu a môže skôr ísť o opar, no ak sa neliečia, môžu viesť k rozvoju rakoviny. Biele škvrny zvyčajne dokážete dať dole a pod nimi sa nachádza boľavá červená vyrážka. Ak však užívate lieky proti kvasinkám a škvrny vďaka tomu zmiznú, nejde o rakovinu.

5. Problémy s prehĺtaním

Ak máte bolesti pri jedení, pocit pálenia pri žuvaní alebo problémy s prehĺtaním, môže to byť spôsobené rakovinou úst. Medzi ďalšie príznaky patrí pocit, akoby sa vám jedlo prilepilo v krku.

6. Problémy s rečou

Rakovina v ústach alebo hrdle môže ovplyvniť váš hlas. "Váš hlas môže znieť inak. Môže byť tichší, chrapľavý alebo môže znieť, ako keby ste boli neustále prechladnutí,” uvádzajú odborníci z Cancer Research UK. Tiež môžete mať problémy s vyslovovaním niektorých slov, alebo pri rozprávaní začnete viac mumlať.

7. Hrča na krku

Hrčka na krku vám môže vzniknúť v dôsledku zväčšenej lymfatickej uzliny. Opuch jednej alebo viacerých lymfatických uzlín na krku je bežným znakom rakoviny ústnej dutiny a orofaryngu, ústnej časti hltanu. Ak je hrčka červená, na dotyk horúca a bolestivá, potom zvyčajne naznačuje skôr infekciu.

8. Chudnutie

Neúmyselná strata telesnej hmotnosti je bežným znakom všetkých druhov rakoviny. Rakovina úst a orofaryngu môže spôsobiť bolesť pri jedení a sťažené prehĺtanie. To môže spôsobiť stratu hmotnosti.

9. Zápach z úst

Mnoho ľudí z času na čas trpí zápachom z úst a zvyčajne za to môže jedlo, ktoré sme skonzumovali. V prípade rakoviny však zápach z úst môže byť omnoho horší alebo sa môže vyskytovať častejšie.

Spolu s týmito príznakmi môžete tiež zaznamenať hrčku alebo zhrubnutie pery, hrčku v ústach alebo hrdle a kývajúce sa zuby bez konkrétneho dôvodu. Môžete mať aj ťažkosti s hýbaním čeľuste, bolesť hrdla alebo bolesť ucha, ktorá nezmizne do niekoľkých dní.