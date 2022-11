V továrni na výrobu iPhonov vypukli rozsiahle protesty, zamestnanci museli v práci aj bývať

Podľa záberov zverejnených na Twitteri sa zamestnanci počas demonštrácií sťažovali na nevyhovujúce pracovné a platové podmienky v súvislosti s nárastom prípadov covidu v závode. V stredu to uviedla agentúra AFP a denník The Guardian, informuje TASR.

ALERT Violent protests erupt at Apple’s main iPhone plant (Foxconn) in China, employees clash with security personnel pic.twitter.com/8WmfgES5YD

V továrni v uplynulých mesiacoch narástol počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Predstavitelia spoločnosti preto zaviedli reštriktívny pracovný režim, v rámci ktorého pracovníci museli v areáli továrne aj bývať, aby zabezpečili fungovanie výroby.

Podľa zamestnancov im však firma odmieta vyplácať dohodnuté bonusy a poskytovať stravu v primeranom množstve. Množstvo pracovníkov preto z továrne utieklo.

Na videách zverejnených na internete vidno zamestnancov, ktorí pred policajtmi kričia: „Obráňte naše práva!“ The Guardian však upozorňuje, že pravosť videí sa mu nateraz nepodarilo nezávisle overiť a k udalosti sa dosiaľ nevyjadrila ani samotná spoločnosť Foxconn.

