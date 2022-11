Čo robiť, ak na zemi alebo v dome nájdete netopiera? Tomuto sa jednoznačne vyhnite

„Ak sa nájde netopier na zemi počas dňa, nie je to normálne, má nejaký problém. Najčastejšie je to vyčerpanie alebo zranenie,“ spresnil Ceľuch. Prelety netopierov na väčšie vzdialenosti sú podľa neho na jar a na jeseň, keď sa netopiere presúvajú na zimoviská alebo do miest, kde sa rozmnožujú.

Na jeseň pri hľadaní vhodných zimných úkrytov sa netopiere často strácajú vo vnútri budov, odkiaľ sa už nevedia dostať a nakoniec umierajú smädom a hladom. Spoločnosť na ochranu netopierov na svojom webe približuje, že pri objavení netopiera môžu ľudia pomôcť tak, že do škatuľky s vekom spravia nožnicami tri malé dierky na prúdenie vzduchu. „Pomocou ochranných rukavíc uchopte netopiera. Môžu hrýzť. Sú to voľne žijúce zvieratá, a preto môžu prenášať choroby,“ upozornili odborníci s tým, že sa netopiere nikdy nesmú chytať holými rukami.

Následne je potrebné netopiera vložiť do krabičky s kusom handričky, do ktorej sa môžu schovať. Odporučili box poriadne uzavrieť a okraje krabičky zalepiť lepiacou páskou, aby sa zabránilo úniku zvieraťa. Doplnili, že je potrebné ju uložiť na chladné miesto a volať na núdzovú linku 112, kde majú kontakty na rehabilitačné stanice. Prípadne môžu zavolať členom Spoločnosti na ochranu netopierov na Slovensku, ktorí pomáhajú v rámci svojich dobrovoľníckych kapacít. Na stránke spoločnosti www.netopiere.sk sú kontakty a aj ukážkové video, ako správne odchytiť netopiera.

„Netopiere sú aktívne po celý rok okrem zimy, keď nelieta hmyz, je tak obmedzený prístup k ich hlavnej potrave a uložia sa preto na zimný spánok,“ povedal Ceľuch. Priblížil, že na chodníku alebo na zemi ich nachádzajú hlavne na jar, keď oslabené vypadávajú z miest zimovania, napríklad zo štrbín v paneláku alebo z dutiny v strome. „Mláďatá ľudia nachádzajú zriedkavejšie aj pri rodinných domoch, kde vypadnú zo štrbiny pod strechou,“ doplnil.