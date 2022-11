Multiinštrumentalista Laco Lučenič slávi okrúhle jubileum

Fermáta, Prúdy, Modus, Limit sú hlavné kapely, v ktorých pôsobil Laco Lučenič. Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal aj ako predseda poroty v televíznej šou Slovensko hľadá Superstar.

Laco Lučenič sa narodil 23. novembra 1952 v Cíferi. V hudobnej skupine hrával už ako siedmak na základnej škole a prvú basgitaru mal požičanú od spolužiakovho brata. Prvou vážnejšou kapelou, v ktorej pôsobil bola Georges et les Flames, tá bola na beatovej scéne jedinou, ktorá spievala po francúzsky a mala aj francúzskeho manažéra.

Po nej to bola Fermáta, ktorú založil gitarista Fero Griglák po odchode zo skupiny Collegium Musicum. Jeho spoluhráčmi boli okrem Grigláka Tomáš Berka a Pavol Kozma.

Z Fermáty viedla Lučeničova cesta na rok a pol do barov na západe, aby si zarobil na špičkové gitary, basovú Rickenbaker a sólovú Telecaster. Po návrate zo zahraničia sa podieľal na nahrávaní platne Fermáty Huascarán. Lučeničovu muzikantskú dráhu následne prerušila vojenská služba.

Po odkrútení základnej vojenskej služby sa dal dohromady s Pavlom Hammelom a prvý album, ktorý s Prúdmi nahral, bol Hráč. Keď Hammel odišiel na vojnu a Prúdy načas prestali účinkovať, prešiel Lučenič do Modusu. V legendárnej skupine Janka Lehotského prežil skvelé hudobné obdobie, až do novembra 1980, keď s Mirom Žbirkom a Dušanom Hájekom z Modusu odišiel. Trojica odídencov následne v tom istom roku založila formáciu Limit a so Žbirkom hral Lučenič do roku 1994.

V roku 1985 vydal prvú sólovú LP platňu Bodliak na plavkách a o dva roky neskôr druhú Zastávky na znamenie. Tretím Lučeničovým sólovým albumom bol Svetlo a pocit bezpečia z roku 1996.

Ako producent sa Lučenič podieľal na albumoch viacerých slovenských a českých skupín ako Hex či Mňága a Žďorp. Je autorom a protagonistom hudobno - divadelného projektu Satisfactory o hudbe šesťdesiatych rokov, ktorý mal premiéru v roku 2004. V roku 2006 s týmto projektom absolvoval slovenské turné a vydal ho na DVD pod názvom Satisfactory Live In Concert. V januári 2008 vydal album XLL (Made by Laco Lučenič).

Laco Lučenič bol predsedom poroty pri všetkých troch ročníkoch súťaže Slovensko hľadá Superstar, aj predsedom poroty pri národnej piesňovej súťaži Eurosong 2009. Účinkoval v tanečnom projekte Queen, alebo príbehy tých, čo chcú žiť naveky, ktorý uviedlo Divadlo Nová scéna v premiére v januári 2013.

Od septembra 2018 hrá v skupine Slobodná Európa. Na festivale Pohoda uviedol 7. júla 2022 spolu so skupinou Midi Lidi projekt Žbirkových pesničiek Nemoderný chalan: Laco Lučenič a Midi Lidi, ktorý bol oslavou tvorby Mira Žbirku.

Multiinštrumentalista je jedným z najväčších znalcov hudby šesťdesiatych rokov.