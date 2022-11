Prečo nás chlad núti viac močiť?

Nie je to len zákon schválnosti, že len čo vyjdete von do chladu, máte väčšie nutkanie na močenie.

Samotná zima spôsobuje, že telo rýchlejšie naplní močový mechúr. Je to fenomén, ktorý vedci poznajú ako diurézu vyvolanú chladom.

Čo je diuréza vyvolaná chladom?

Jedným zo spôsobov, ako sa ľudský organizmus vysporadúva s chladom, je zúženie krvných ciev okolo kože. Krv tak viac cirkuluje okolo našich orgánov a je menej vystavená nízkym teplotám v blízkosti povrchu našej pokožky. To súvisí s tým, prečo najskôr “mrznú” prsty na rukách a nohách.

Ak cirkuluje menej krvi vo vonkajších častiach tela, znamená to, že okolo vnútorných orgánov cirkuluje viac krvi. Krvný tlak je o niečo vyšší, ako by bol normálne. To znamená, že obličky filtrujú krv rýchlejšie a výsledkom je moč. Močový mechúr sa tak v chlade naplní skôr ako v bežnom stave, píše portál lifehacker.com.

Čo s tým?

Diuréza spôsobená chladom je skôr otrava ako problém. Pomôže, ak tesne pred odchodom z domu pôjdete na toaletu a zároveň sa poriadne oblečiete, aby ste si zabezpečili dostatok tepla. Pri dostatočnom teple sa môžete tejto reakcii dokonca vyhnúť.

Pri diuréze je zároveň dôležité zostať hydratovaný. Takže ak močíte častejšie ako inokedy, nezabudnite potom doplniť tekutiny.