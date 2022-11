Prezidentka podpísala novelu, ktorá zlepší postavenie odberateľov energií

Zabezpečiť to má novela zákona o energetike, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Účinnosť nadobudne 1. januára 2023.

Na základe novely dôjde k predĺženiu minimálnej lehoty na novú splatnosť nedoplatku z desiatich na 30 pracovných dní. Nanovo sa ukotví tiež počítanie lehoty a to tak, že lehota 30 pracovných dní sa počíta odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku. Ukotví sa aj právna istota, pokiaľ ide o dôkaz o odoslaní upozornenia o neuhradení záväzku tak, že upozornenie o neuhradení má mať písomnú formu a má byť odoslané s využitím poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi.

Zároveň sa rozšíria náležitosti upozornenia o informácie pre odberateľa s cieľom ho nasmerovať na systém sociálneho zabezpečenia, ktoré by mohli odberateľovi pomôcť preklenúť dôvody nezvládania úhrady za dodávky plynu alebo elektriny.

V novele sa ukotví aj povinnosť dodávateľa elektriny alebo plynu odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk najneskôr osem pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny informáciu o dátume tohto prerušenia.

Pozmeňujúcim návrhom z výborov sa zákon o energetike opätovne doplnil o právnu úpravu regulácie priameho pripojenia do prepravnej siete. Od 1. októbra 2022 totiž došlo k vypusteniu tejto právnej úpravy, čím sa umožnilo neregulované priame pripájanie do prepravnej siete. „Takejto legislatívnej zmene nepredchádzala žiadna odborná diskusia, pričom ide o zmenu so zásadnými dosahmi na prepravnú, ale aj distribučnú sieť,“ vysvetlili predkladatelia.

Zároveň sa novelou rieši problém neregulovaných zraniteľných odberateľov, najmä bytových domov s vlastnou kotolňou. Takýmto odberateľom sa umožní uplatniť si právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulované ceny na rok 2023, pričom tak musia urobiť najneskôr do 30. novembra 2022. Doterajšia úprava totiž zavádzala režim, keď si neregulovaní odberatelia so zmluvou o združenej dodávke elektriny alebo plynu uzatvorenou na dobu presahujúcu 31. december 2022 nemohli uplatniť právo na dodávku elektriny alebo plynu za regulovanú cenu na rok 2023, keďže ich zmluvy zostali v zmysle tohto ustanovenia nedotknuté.