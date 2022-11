Dohoda s lekármi stojí už len na platoch, tvrdí Heger

Dodal, že dohoda stojí na ôsmom bode týkajúcom sa platov.

"V tomto čase, keď riešime energetickú krízu, vysokú infláciu, ponuka 309 miliónov eur, to znamená dostať sa na úroveň českých platov, je veľmi štedrá," skonštatoval Heger. Lekárov prosí o stiahnutie výpovedí.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) opakovane potvrdil, že ponuka na zvýšenie platov až o 35 percent je finálna. V stredu (23. 11.) očakáva od lekárov definitívnu odpoveď. Upozornil, že odborári trvajú na zvýšení o 59 percent a po 1. decembri má platiť pôvodná požiadavka so zvýšením až o 100 percent.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) doplnil, že pokračujú ďalšie rokovania, na ktorých sa doladia technické detaily. "Hlavné body sú dohodnuté, hľadáme cesty, akým spôsobom to najrýchlejšie dostať do legislatívy," vysvetlil. Verí, že do konca utorkových rokovaní bude hlavný náčrt vyladený na 95 percent.