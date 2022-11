Rybársku loď v núdzi odtiahli do prístavu, mala viezť stovky migrantov

Záchranu ľudí na palube lode, ktorej posádka požiadala o pomoc, komplikoval veľmi silný vietor, uviedla grécka pobrežná stráž.

Hovorkyňa pobrežnej stráže pre agentúru AFP uviedla, že loď bola odtiahnutá do prístavu a žiadatelia o azyl „sa ešte musia vylodiť“.

AFP vo svojich správach z dopoludnia uviedla, že na palube lode by mohlo byť až do 500 ľudí.

Pobrežná stráž prijala tiesňové volanie rybárskej lode krátko po polnoci. Pomoc lodi v núdzi už počas noci poskytovalo aj niekoľko lodí plaviacich sa v okolí.

Kvôli posilneným hliadkam gréckej pobrežnej stráže a Európskej agentúry pre dohľad nad hranicami (Frontex) v Egejskom mori teraz pašeráci migrantov častejšie využívajú dlhšiu a nebezpečnejšiu cestu na juh od Kréty.

Pokusy migrantov dostať sa do Európy na jeseň a v zime, keď je Stredozemné more rozbúrené a veje silný vietor, sú veľkým rizikom – o to viac, že lode používané pašerákmi sú často v zlom technickom stave, poznamenala AFP.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) od začiatku roka 2022 vo východnom Stredomorí doteraz zahynulo alebo sa stratilo 299 ľudí – za celý vlaňajší rok eviduje IOM 111 takýchto prípadov v tejto časti Stredomoria.