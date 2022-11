Slovensko chce obmedziť emisie metánu, stalo sa signatárom svetového záväzku

Urobilo tak v rámci Klimatického samitu OSN (COP27) a pridalo sa tým k ďalším 130 štátom. Na tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča.

Metán vzniká na Slovensku najmä na skládkach. „Preto je dôležité aj to úsilie, ktoré sa realizuje v rámci odpadového hospodárstva. To znamená čo najviac znížiť mieru skládkovania odpadov a čo najviac odkloniť odpady, ktoré môžu takýmto spôsobom prispievať k emisiám metánu,“ povedal Kiča. Spomenul napríklad triedenie bioodpadu, zabezpečenie mechanicko-biologickej úpravy či ekologizáciu poľnohospodárstva. Takéto opatrenia umožňujú podľa Kiču splniť Slovensku záväzok do roku 2030.

Štátny tajomník dodal, že slovenská delegácia je sklamaná zo záverov klimatického samitu. „K realizácii nášho záväzku, ktorý vyplýva z odporúčaní odborného panelu IPCC, a to zabrániť nárastu globálneho otepľovania o 1,5 stupňa, sme sa nepriblížili, respektíve iba veľmi minimálne,“ povedal.