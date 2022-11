Orbán vyvolal rozruch i protest šálom s mapou Veľkého Uhorska, Rumuni hovoria o revizionizme

Rumunský rezort diplomacie v pondelok vydal vyhlásenie, v ktorom označil Orbánov prejav za neprijateľný, uviedlo internerové vydanie denníka Népszava. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa Bukurešti je revizionistický prejav Orbána neprijateľný a v priamom rozpore so súčasnou realitou skutočnosť.

Kauzu si všimol aj nemecký spravodajský server Spiegel.de v článku pod titulkom „Orbán provokuje odkazom na väčšie Maďarsko“.

Orbán sa na videozázname po nedeľňajšom futbalovom zápase maďarskej reprezentácie proti Grécku lúči s odchádzajúcim rekordným 109-násobným futbalovým reprezentantom Balázsom Dzsudzsákom.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban appeared in public with a scarf depicting a map of "Greater Hungary".



This map includes the current territories of Austria, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia and Ukraine. pic.twitter.com/QCYErb5tx0