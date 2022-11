Nemecká vláda chce aplikovať zastropovanie cien plynu už od januára

Takzvaná cenová brzda na plyn (Gaspreisbremse) by mala pomôcť občanom a malým firmám aj v januári a vo februári. Doteraz sa počítalo s jej platnosťou od marca 2023 do jari 2024. Podľa vládneho zákona, ktorý mala k dispozícii agentúra DPA, by zákazníci mali spätne dostať pomoc stanovenú pre mesiac marec aj pre január a február.

Táto cenová brzda bude financovaná z balíka pomoci v objeme 200 miliárd eur, ktorý spolková vláda schválila v reakcii na prudký nárast cien energií vyvolaný energetickou krízou po ruskom nevyprovokovanom útoku na Ukrajinu. Podľa agentúry DPA vláda plánuje aj zastropovanie cien elektriny.

Obe komory parlamentu Spolkový snem a Spolková rada zatiaľ schválili decembrovú jednorazovú platbu, ktorá má koncovým odberateľom pomôcť s platbami za energie. Cenová brzda na plyn garantuje pre domácnosti a malé a stredné firmy na 80 % ich doterajšej spotreby brutto cenu 12 centov za kilowatthodinu (kWh). Za zvyšných 20 % budú zákazníci platiť zmluvnú cenu. Pre diaľkové dodávky tepla platí garantovaná brutto cena 9,5 centa.