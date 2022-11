Zúfalý plán so skrytou správou: Ostrovný štát hľadá spásu v metaverze!

Tým štátom je Tuvalu, ktorý sa nachádza medzi Havajom a Austráliou. Jedným z dopadov globálneho otepľovania je aj stúpanie vodných hladín, čo ohrozuje všetky pobrežné spoločenstvá a aj samotný ostrov. Hrozí totiž, že ak otepľovanie nezastavíme, Tuvalu prestane existovať.

Minister spravodlivosti komunikácie a zahraničných záležitostí krajiny, Simon Kofe, preto nedávno komunikoval desivé rozhodnutie, pre ktoré sa krajina rozhodla. Plánujú, že celú krajinu vytvoria v metaverze, virtuálnom svete, ktorý sa pokúša momentálne vytvoriť a presadiť spoločnosť Meta. Podľa Kofeho ide o nevyhnutné rozhodnutie, ktoré počíta s najhorším možným scenárom globálneho otepľovania. Chce, aby aspoň niečo ostalo z nádherných ostrovov a bohatej kultúry.

„Ak by sa splnil najhorší scenár, tragédiu nemožno slovami ani len opísať. Tuvalu sa môže stať prvým národom, ktorý bude existovať výhradne v kyberpriestore, ak však bude globálne otepľovanie pokračovať bez kontroly, nebudeme jediným,“ vyjadril sa minister Simon Kofe.

Ako to bude fungovať

Hlavnou ideou je, že Tuvalu bude v rámci metaverza fungovať ako suverénny štát, zatiaľ čo jeho obyvatelia budú nútení žiť niekde inde. Svoju kultúru a národnú príslušnosť si chcú zachovať prostredníctvom technológie, no to je len jednou z možností.

Tou druhou je samozrejme súperiť s globálnym otepľovaním a pokúsiť sa zvrátiť situáciu tak, aby najhorší scenár nikdy nenastal. V tomto smere má plán ministra strhnúť pozornosť sveta a upriamiť ju na problém, ktorý sa nám čoraz viac vymyká spod kontroly.

Lenže ako by vlastne vyzeral štát v metaverze? Ako už bolo spomenuté, metaverzum je ideou „virtuálneho vesmíru“, ktorý by sa v budúcnosti mal stať neoddeliteľnou súčasťou, aspoň podľa predstáv Marka Zuckerberka, CEO spoločnosti Meta. Vo svojej podstate ide o prepojené 3D svety, v ktorých by existoval náš avatar. V podstate sa metaverzum pokúsi o zotretie rozdielov medzi reálnym a virtuálnym svetom, čo vyvoláva vášnivé debaty. Niektorí metaverzum vnímajú ako budúcnosť, iní ako absolútne zlo.

Dokážeme vytvoriť krajinu vo virtuálnom svete?

Požiadavka ministra Tuvalu nie je až tak prehnaná, akoby sa zdala byť. Samozrejme, že musíme chápať, že ide predovšetkým o volanie o pomoc, no už dnes vieme vytvoriť 3D rekonštrukcie rôznych oblastí, nielen tropických rajov. Krajina má približne 12-tisíc obyvateľov, no aj toto, na národ malé, množstvo by mohlo byť problémom. Metaverzum by však mohlo určite slúžiť ako virtuálne múzeum, ktoré by prechovávalo stratené kultúry.

Napriek tomu video ministra funguje. Funguje dobre ako provokácia a sám Kofe hovorí, že by sa svet mal sústrediť na zastavenie globálneho otepľovania. Ak sa nám to nepodarí, čaká nás naozaj desivá alternatíva. Predstava že ľudia a krajiny existujú vo virtuálnom priestore, zatiaľ čo ten skutočný už pre život nie je vhodný, je ako vytrhnutá z dystopického sci-fi filmu. Môžeme však len dúfať, že sa k najhoršiemu scenáru globálneho otepľovania nedostaneme.