Británia dodáva Ukrajine vylepšený model laserom navádzanej strely Brimstone

Rakety Brimstone 2 sú zvyčajne odpaľované zo stíhačiek, ale ukrajinské jednotky používajú ako odpaľovaciu platformu upravené nákladné autá.

Spojené kráľovstvo prvýkrát odovzdalo Ukrajine rakety Brimstone prvej generácie asi pred šiestimi mesiacmi. Videozáznam, ktorý teraz zverejnilo britské letectvo, však ukazuje pokročilejší model, ktorý sa pripravuje na prepravu na základni v anglickom grófstve Oxfordshire.

