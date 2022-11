Lengvarský: Už sa pracuje na zapracovaní požiadaviek LOZ do návrhu dohody

Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po pondelkovom rokovaní na Úrade vlády SR. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) majú lekárski odborári do utorka (22.11.) do 12.00 h povedať, či ustúpia v platových požiadavkách.

„Dnes sme prvýkrát dostali v písomnej forme požiadavky k ďalším siedmich bodom. Už teraz na tom pracujú na ministerstve zdravotníctva. Čakajú na mňa, aby sme to zapracovali do návrhu dohody,“ vyhlásil Lengvarský. Verí, že sa smeruje k dohode.

Potvrdil, že k otázke vzdelávania lekárov budú rokovania pokračovať v utorok. „Ostatné chceme mať zapracované, aby sme to vedeli rýchlo prejsť, či LOZ s týmto znením bude súhlasiť,“ dodal minister. Podotkol, že lekárski odborári chceli doteraz rokovať najprv o otázke platu, až potom o ostatných požiadavkách.

Matovič zopakoval, že dodatočná ponuka vlády k zvyšovaniu platov lekárov je finálna a že aj pri nej už ide „za hranicu možného“. „Dohodli sme sa, že do utorka 12.00 h dajú lekárski odborári odpoveď, či dokážu zľaviť z požiadaviek, aby prijali ponuku vlády, kde my hovoríme o maximálnom navýšení platov lekárov z roka na rok o 35 percent,“ ozrejmil. Nemyslí si, že je na mieste, aby lekári pýtali viac a bol by rád, keby ponuku prijali.