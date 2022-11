Najedli ste sa? Tak týmto trom veciam sa určite vyhnite

Čistenie zubov

Foto: Prostock-studio/Shutterstock.com

Podľa Mayo Clinic konzumácia potravín s vysokým obsahom sacharidov, ako je sóda, chlieb, sušienky a pod, podporujú v ústach tvorbu určitých baktérií. Tento typ baktérie napáda zubnú sklovinu, takže čistenie zubov po takomto jedle môže pomôcť zabrániť ich hromadeniu.

Určite sa však vyhnite okamžitému umývaniu zubov, ak ste si dali niečo kyslé - víno či citrusové ovocie. Zuby si vtedy umyte najskôr 30 minút po ich konzumácii. Ak si ich umyjete skôr, môžete si nenávratne poškodiť sklovinu. Radšej si umyte zuby pred takýmito jedlami a následne vypláchnite kyselinu z úst vodou, radí portál livestrong.com.

Odpočinok

Spánok hneď po jedle vám neprinesie nič dobré. Podľa odborníkov z Mayo Clinic by ste mali po jedle počkať aspoň tri hodiny a až potom si ľahnúť. Trávenie by totiž malo prebiehať vo vertikálnej polohe, nie vodorovnej. Keď ležíte, gravitácia nepomáha tráveniu. Namiesto toho sa jedlo aj kyselina dostávajú naspäť do pažeráka a spôsobujú pálenie záhy.

Okrem toho jedlá s vysokým obsahom tuku či alkohol môžu sťažiť zaspávanie a zničiť zdravý spánok.

Cvičenie

Ak sa chcete vyhnúť podráždeniu žalúdka alebo svalovým kŕčom, cvičenie či nadmerná aktivita okamžite po jedle nie je dobrým nápadom. Ak ste si poriadne naložili, počkajte tri až štyri hodiny, kým sa pustite do cvičenia. V prípade malej desiaty počkajte hodinu až dve.

Trápi vás sucho v ústach? Tieto tipy vám pomôžu Prečítajte si ešte:

Namiesto týchto troch chýb pomôžte svojmu tráveniu týmito aktivitami:

Spravte si pokojnú prechádzku

Cvičenie síce nie je dobrý nápad, no pomalá chôdza je presne to, čo po jedle potrebujete. Podľa Piedmont Healthcare prechádzka pomáha s trávením jedla. Tiež pomáha regulovať hladinu cukru v krvi.

Štúdia publikovaná v časopise Journal of Gastroenterology and Liver Diseases v marci 2008 zistila, že pokojná chôdza zrýchlila trávenie o 14 percent bez akýchkoľvek správ o refluxe alebo pálení záhy.

Vypite pohár vody

Foto: Alina Kruk/Shutterstock.com

Voda pomáha udržiavať v pohybe celý tráviaci trakt, najmä ak jete potraviny s vysokým obsahom vlákniny. Keď sa napijete vody po každom jedle, priblížite sa k dosiahnutiu cieľového denného príjmu vody a zabezpečeniu zdravého trávenia.