Tragická dopravná nehoda: Vodička prišla o život

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších informácií viedol vodič osobné auto Hyundai Santa Fe v smere od Šarišských Michalian do Prešova. Zo zatiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom Peugeot. Následne do nich narazilo osobné auto Audi. Vodička Peugeota utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ uvádza polícia.

Cesta je neprejazdná, na mieste policajné hliadky odkláňajú dopravu cez Gregorovce, Uzovce a Sabinov obojsmerne.