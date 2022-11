Pčolinský: Ľudia nesmú byť rukojemníkmi sporu medzi lekármi a vládou

V TASR TV to povedal podpredseda hnutia a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.

Aj z tohto dôvodu podľa neho poslanci Sme rodina podporili prijatie uznesenia parlamentu, ktorým vládu zaväzujú konať s cieľom dosiahnutia dohody. Pripomenul, že aj na minulej koaličnej rade jasne povedali, že požadujú uzavretie dohody. „Odmietame naťahovanie situácie. A odmietame sa podpísať pod kolaps zdravotníctva tým, že lekári odídu,“ doplnil.

Ochotu dohodnúť sa by však mali podľa Pčolinského prejaviť aj zástupcovia lekárov. „Ponuka zo strany vlády je veľmi dobrá a férová. Je to v niektorých prípadoch až 35-percentné zvýšenie platov,“ konštatoval Pčolinský s tým, že náklady na toto opatrenie by predstavovali 300 miliónov eur. Dodal, že štátny rozpočet na budúci rok počíta aj so zvyšovaním platov učiteľov, pracovníkov verejnej správy či zvýšením prídavkov na deti.

„Je schválených veľmi veľa peňazí pre ľudí, ktoré im majú pomôcť preklenúť obdobie vysokej inflácie a problémov s energiami. Ak by neprešiel rozpočet, určite nebudeme vedieť tie peniaze vyplatiť v plnej výške. Časť budeme vedieť, lebo sa podarilo navýšiť tohoročný rozpočet o 1,5 miliardy, teda nejaká rezerva je. Ale určite nebude stačiť na to, aby sa pomohlo v takej výške, v akej ju parlament schválil,“ upozornil.

Aj napriek menšinovej pozícii vládnej koalície sa podľa neho doteraz darilo v parlamente presadzovať novú legislatívu. „Dokážeme komunikovať aj s opozičnými stranami bez toho, že by sme ich urážali, vieme dohodnúť, aby parlament riadne fungoval. A aby zákony prechádzali,“ povedal. V praxi to podľa neho funguje tak, že sa najprv prerokujú zákony, na ktorých je zhoda dostatočného počtu poslancov. Ostatné sa presúvajú na neskôr, aby sa získal čas na ďalšie rokovania.

Návrh lídra Smeru-SD Roberta Fica získať podporu kľúčovej legislatívy výmenou za predčasné voľby, označil Pčolinský za legitímnu snahu opozičnej strany skrátiť volebné obdobie. „Rozumiem požiadavkám opozície, ale opozícia by zasa mala rozumieť tomu, že sme nešli do vlády pre to, aby sme ju povalili. Ale pre to, aby sme splnili náš volebný program. Už nám k tomu veľa nechýba,“ uviedol. Napríklad v otázke výstavby nájomných bytov sa už podľa neho finalizujú zmluvy s investičnými spoločnosťami a prvé byty by mohli byť postavené už v budúcom roku.

Mimoriadna schôdza NR SR s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) sa pre opozičnú obštrukciu neskončila hlasovaním, ktoré bude až na decembrovej schôdzi parlamentu. Samotný dôvod rokovania, teda problém s nelegálnou migráciou, považuje Pčolinský za vážny a očakáva, aké kroky v zmysle jeho riešenia rezort vnútra podnikne. „Čo sa týka hlasovania o vyslovení nedôvery ministrovi, budeme mať debatu na poslaneckom klube,“ uzavrel Pčolinský.