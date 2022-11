Video: Gastroenterológ vykonal endoskopiu sám na sebe

DNES - 21:49

Naí Dillí Správy » Zaujímavosti

Endoskopické vyšetrenie umožňuje lekárom nazrieť do telesných dutín pacienta. Slúži na to hadička, ktorú by sa len málokto odvážil zaviesť do vlastného tela.

Endoskopické vyšetrenie má tri základné podoby: gastroskopiu, kolonoskopiu a bronchoskopiu. Väčšina ľudí sa stretne s prvým alebo druhým variantom, ktoré sa v ordinácii gastroenterológov využívajú vždy, keď si lekár nie je istý pôvodom tráviacich ťažkostí pacienta. Vyšetrenie prebieha za pomoci endoskopu, čo je optický prístroj umiestnený na hadičke, ktorá sa podľa potreby zavádza buď do ústneho otvoru alebo konečníka. Gastroskopia takto zisťuje zdravotný stav pažeráka a žalúdka až vrchnej časti tenkého čreva, pričom pacient je väčšinou po celý čas pri vedomí. Diagnostika pomáha odhaliť ochorenia, ako žalúdočné vredy, rakovina a ďalšie. Hoci by procedúra nemala byť bolestivá, zďaleka nepatrí k tým príjemným. Nejeden pacient pri nej testuje limity svojho dávivého reflexu, čo je tiež dôvod, prečo by ju nik nemal vykonávať sám na sebe. Toto pravidlo sa rozhodol porušiť indický gastroenteroló Keith Siau, ktorý sa pri tom navyše natočil na video, a to zverejnil na sociálnych sieťach. „Cieľom tohto pokusu a zážitku je zhodnotiť bolesť a nepohodlie pacientov podstupujúcich endoskopiu bez uspatia alebo krátkodobej celkovej anestézy,“ uvádza sa v popise videa. Self upper GI endoscopy https://t.co/LZ4MexxxAx pic.twitter.com/PJ8rmensuH — Keith Siau (@drkeithsiau) November 13, 2022 Siau je podľa vlastných slov pravdepodobne prvý lekár v Indii, ktorý sám na sebe vykonal gastroskopické vyšetrenie. Zdieľať tento článok na Facebooku