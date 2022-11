Ministerstvo školstva chce prostredníctvom vyhlášky sprehľadniť sústavu študijných odborov

Urobiť tak chce prostredníctvom novely vyhlášky MŠVVaŠ o sústave študijných odborov SR, ktorú predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania.

Organizácia študijných odborov do skupín sa navrhuje odlišne oproti členeniu, ktoré bolo v minulosti. „Cieľom nie je zabezpečiť príbuznosť študijných odborov, ale prepojenie študijných odborov pre vysokoškolské vzdelávanie s odbormi vedy a techniky, a to aj so zohľadnením medzinárodného kontextu,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Cieľom návrhu vyhlášky je aj plnenie úloh určených v Pláne obnovy a odolnosti SR, konkrétne ide o prípravu a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby. Súčasťou reformy je aj zmena právnych predpisov, ktoré upravujú vzdelávanie budúcich učiteľov.

Ďalším cieľom vyhlášky je implementácia jednej z úloh akčného plánu informatizácie a digitálnej transformácie vzdelávania v SR na obdobie 2021 – 2024. Ide o to, aby sa do obsahu vzdelávania študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania implementoval vzdelávací obsah vo väzbe na digitálnu transformáciu spoločnosti.

Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2023.