Visolajský: LOZ chce upokojiť emócie a konštruktívne rokovať s vládou

Združenie by bolo by najradšej, keby sa situácia v zdravotníctve vyriešila už v pondelok. Vyhlásil to šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský pred rokovaním na Úrade vlády SR.

„Ideme si vypočuť odpoveď. Zatiaľ nás verejné vyjadrenia premiéra a ministra financií sklamali, napriek tomu chceme schladiť emócie, dnes prísť a konštruktívne rokovať. Naša ponuka výrazne ustúpiť v mzdách je pod podmienkou, že sa bude plniť ostatných sedem požiadaviek,“ povedal Visolajský. Rokovaniam by podľa neho prospelo, keby na nich bolo viac vládnych predstaviteľov, „pretože nie všetky veci sa dajú riešiť s ministrom financií alebo ministrom zdravotníctva“. „Hlavne sedem ostatných bodov žiadame od vlády a tam by premiér mal byť prítomný,“ dodal.

Vláda a LOZ v pondelok od 10.00 h rokuje na Úrade vlády SR za účasti ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a zástupcov lekárskych odborárov. Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa na rokovaní z dôvodu pracovnej cesty v Holandsku nezúčastní.

Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. LOZ v sobotu (19. 11.) informovalo, že je ochotné ponuku prijať, ak vláda zvýši koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek. Vláda reagovala, že trvá na pôvodnej ponuke, ktorá je finálna. Líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár avizuje, že ak dajú tisíce lekárov výpovede, odíde z vlády. Matovič prosí lekárov, aby zostali pri pacientoch v nemocniciach.

Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore.