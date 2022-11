Gröhling: Ministerstvo školstva blokuje zvýšenie počtu asistentov z plánu obnovy

Projekt bol kompletne pripravený na spustenie, no ministerstvo ho dodnes zdržuje, tvrdí bývalý minister školstva a podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Pedagogickí asistenti sú najčastejšie financovaní z eurofondov. Na školách sú stále potrební a preto ministerstvo školstva ešte pod vedením Gröhlinga navrhlo zvýšiť počet asistentov o 616 z plánu obnovy. Exminister školstva uviedol, že projekt bol nachystaný, s pripravenou metodikou a vyrokovaný so zodpovednými orgánmi, ale ministerstvo školstva ho dodnes blokuje. „Všetci vieme, že asistentov v školách treba viac. Robil som preto maximum. Podarilo sa nám napríklad predĺžiť eurofondové projekty na asistentov, vďaka čomu mohli pomáhať žiakom v školách ďalší rok. Ministerstvo financií však nebolo naklonené tomu, aby financovalo asistentov zo štátneho rozpočtu. Preto sme hľadali inde a pripravili sme projekt, ako zvýšiť počet asistentov z plánu obnovy,“ povedal Gröhling.

Celkovo malo ísť o 616 asistentov. Ako vysvetlil, keďže cez eurofondy už sú asistenti financovaní na školách, nemohli byť rovnakým spôsobom financovaní aj z plánu obnovy a preto mali byť priradení poradniam a následne pôsobiť na školách. Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) zodpovedná za plán obnovy tento návrh schválila, avšak podľa Gröhlinga nové vedenie ministerstva zvýšenie asistentov blokuje.

Gröhling tiež dodáva, že na ministerstve tiež navrhli systémovú zmenu financovania asistentov, ktorá by ich prideľovanie do škôl uľahčila. „Na ministerstve školstva sme navrhli spôsob financovania asistentov zo štátneho rozpočtu. Asistenti by sa prideľovali do škôl automaticky, neboli by naviazaní na dočasné projekty a školy by nemuseli o nich žiadať a vypĺňať formuláre. Ministerstvo financií s týmto však nesúhlasilo,“ uzavrel.