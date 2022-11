Požiar skladu v Moskve si vyžiadal šesť obetí

Požiar vypukol v murovanom sklade nachádzajúcom sa neďaleko Leningradského nádražia. Lokalizovaný bol o 18.20 h miestneho času (16.20 h SEČ) a uhasený bol o 23.55 h miestneho času (21.55 h SEČ).

Podľa záchranných zložiek sa na likvidácii požiaru podieľalo viac ako 40 kusov techniky a vyše 120 ľudí, ako aj hasičský vlak.

Moscow is on fire / The media reports that Komsomolskaya Square is on fire! pic.twitter.com/3SvCPI1rxM