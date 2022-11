Biden v nedeľu slávil 80. narodeniny, slávnostný obed organizovala jeho manželka

Ďalšie podrobnosti o súkromnej oslave neboli zverejnené. Ani Biely dom nevydal k Bidenovým narodeninám oficiálne vyhlásenie. Verejné oslavy neboli plánované.

Až popoludní miestneho času zverejnila prvá dáma Jill Bidenová na Twitteri príspevok s dvoma fotografiami, ktoré zachytávajú prezidentský pár v slávnostnom oblečení pri tanci, informuje agentúra AFP.

„Niet nikoho iného, s kým by som radšej tancovala, ako si ty. Všetko najlepšie k narodeninám Joe! Milujem ťa,“ napísala Jill Bidenová.

There’s no one else I’d rather dance with than you.



Happy Birthday, Joe! I love you. pic.twitter.com/7GmgE5vbqy