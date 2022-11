Pred prvou návštevou psychológa netreba mať obavy a ani sa nijak pripravovať

Pre TASR to uviedla Liga za duševné zdravie (LDZ), ktorá pripomína, že cieľom každého dobrého terapeuta je uľahčiť novému klientovi prvé stretnutie a previesť ho cezeň tak, aby sa cítil bezpečne.

Prvé stretnutie u psychológa podľa ligy závisí od konkrétneho prístupu terapeuta a neexistuje jeho presná štruktúra. „Určite by tam malo byť dosť priestoru na základné predstavenie témy, s ktorou človek za psychológom prichádza, mal by tam byť priestor na to, aby psychológ vysvetlil alebo ukázal spôsob, akým pracuje, a tiež na vysvetlenie základných organizačných vecí. Napríklad ako funguje objednávanie a rušenie termínov, ako je to s prípadnými platbami,“ vysvetlila Stanislava Knut z ligy.

Cieľom je podľa nej, aby sa terapeut zorientoval v téme a aby klient aspoň trochu spoznal terapeuta a jeho prístup. Tiež, aby na záver vedeli obaja zhodnotiť, či tento terapeutický prístup môže byť pre klienta užitočný. „Netreba očakávať, že na prvom stretnutí sa hneď podarí ísť do úplnej hĺbky a vyriešiť problém, na to býva väčšinou treba viac času,“ doplnila.

Odbornú pomoc by mal podľa ligy človek vyhľadať, ak jeho duševné ťažkosti pretrvávajú viac ako dva týždne, dlhodobo ovplyvňujú jeho výkon, vzťahy a prežívanie. „Vždy radšej skôr, ako neskoro. Návštevou odborníka nič nepokazíte. Prax ukazuje, že obvykle ľudia prídu do poradne, keď sa cítia zúfalí, alebo na pokraji psychických síl,“ ozrejmila pre TASR Knut.

Prvé výstražné signály podľa nej možno pozorovať na spánku. „Pri depresiách je typické skoré ranné budenie sa, ranné pesimá, neschopnosť zaspať. Ale môže sa vyskytnúť aj nadmerná spavosť, obrovská únava, človek nevládze vstať z postele,“ priblížila Knut. Okrem toho sa podľa odborníkov môžu vyskytnúť aj rôzne psychosomatické ťažkosti, bolesti brucha, chrbta, hlavy, ktoré nemajú jasný pôvod. „Človek stráca záujem o aktivity, ktoré ho dovtedy bavili a napĺňali,“ dodala liga.