Hamšík sa rozlúčil s reprezentáciou remízou proti Čile

V stretnutí na Tehelnom poli sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou dlhoročný kapitán Marek Hamšík, ktorý odišiel z ihriska v 89. minúte za mohutného potlesku domácich fanúšikov.

Hamšík nastúpil s kapitánskou páskou a spoluhráčov poslal do niekoľkých šancí. Tridsaťpäťročný stredopoliar má na konte rekordných 136 zápasov a v najcennejšom drese strelil 26 gólov, čo je taktiež najvyšší počet spomedzi slovenských futbalistov.

SLOVENSKO - Čile 0:0

ŽK: Vidal, Medel, rozhodovali: Berka - Nádvorník, Hájek (všetci ČR), 19.757 divákov.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Šatka, Škriniar, De Marco (80. Obert) - Hamšík (89. Regáli), Lobotka, Bénes (70. Hrošovský) - Suslov (89. Kaprálik), Boženík (80. Strelec), Duda (70. Bero)

Čile: Cortes - Delgado, Diaz, Maripan (46. Pavez), Suazo - Nunez, Medel (83. Sierralta), Mendez (77. Alarcon), Vidal (88. Montecinos) - Sanchez, Rubio (83. Assadi)

Zo začiatku držali loptu hostia, no prvú strelu na bránu vyslal v 4. minúte Suslov. Ten istý hráč sa dostal vzápätí k ďalšej príležitosti, keď nasadil jednému zo súperov „jasličky“ a brankár Cortes musel zakročiť. Pomerne nečakane prišiel prvý pokus Čile, ktorého strojcom bol Rubio. Mieril tesne vedľa. Stretnutie pokračovalo v rovnakom štýle aj naďalej, skórovať mohol z bezprostrednej blízkosti Boženík a upozornil na seba aj Hamšík. Ten najprv našiel v šestnástke Bénesa, ktorý hlavičkoval nad, a o chvíľu poslal prihrávku na Dudu. Jeho „obaľovačku“ do horného rohu vyrazil Cortes na roh. Jeho náprotivok Dúbravka sa blysol podobným zákrokom, keď vyrazil Vidalovu hlavičku.

Druhý polčas sa začal v miernejšom tempe. Na bránu mohol ísť po prihrávke do behu Boženík, no rozhodca odmával ofsajd. Po hodine hry si vypracovali viaceré šance hostia. Strelou do stredu brány začal ich tlak Vidal a následne hlavičkoval z rohu Rubio. Čiľania držali loptu v blízkosti súperovej brány aj naďalej a do obrovskej príležitosti sa na hranici malého vápna dostal Sanchez. Jeho pokus zneškodnil sklzom De Marco a v 67. minúte zastúpil Dúbravku na bránkovej čiare Škriniar. Koniec stretnutia bol v znamení Hamšíkovej rozlúčky. Trénersky tím aj jeho spoluhráči na lavičke si obliekli špeciálne dresy s jeho podobizňou. Hamšík absolvoval po záverečnom hvizde aj tradičné kolo okolo tribún, ktorým sa rozlúčil s fanúšikmi.

FOTO TASR - Michal Svítok

Marek Hamšík, kapitán Slovenska: „Bol to náročný zápas. Myslím si, že výsledok 0:0 je proti takému súperovi veľmi dobrý. Atmosféra bola neskutočná, toto som si prial, aby sa zaplnil štadión. Moji starší synovia majú dostatočný vek na to, aby porozumeli tomu, čo sa okolo mňa deje. Videli to už v Neapole, že ľudia si ma cenia a dnes mohli vidieť aj na Slovensku, že Hamšík niečo pre slovenský futbal znamená.“

Francesco Calzona, tréner Slovenska: „Hrali sme proti silnému súperovi, v prvom polčase to bol veľmi dobrý výkon. Mali sme tri šance. Škoda, že tu nemohol byť Juraj Kucka, ktorý sa necítil dobre. Marek hral veľmi dobrý zápas, rovnako ako celý tím. Myslím si, že je to veľký človek a šampión, ktorý miluje túto krajinu.“

Eduardo Berizzo, tréner Čile: „Hráčom som povedal to isté ako po predchádzajúcom zápase. Musíme presadzovať svoj štýl hry a myslím, že sa nám to aj darí. Druhý polčas nám vyšiel oveľa lepšie ako úvodný. Ak to pôjde takto ďalej, góly prídu. Chceme byť mužstvo, ktoré bude dominovať a hrať s veľkým nasadením.“