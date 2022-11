Pri streľbe v gay bare zahynuli piati ľudia

Päť obetí na životoch a 18 zranených si vyžiadala v noci na nedeľu streľba v nočnom klube, v ktorom sa stretávajú členovia LGBTI+ komunity, v meste Colorado Springs v americkom štáte Colorado. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a AFP.

„S ťažkým srdcom musím oznámiť, že v miestnom bare prišlo k streľbe... máme 18 ranených a päť mŕtvych,“ uviedla hovorkyňa miestnej polície Pamela Castrová. Zároveň uviedla, že polícia identifikovala podozrivého, ktorý sa nachádzal vnútri klubu a pri útoku utrpel zranenia.

#Breaking: I have been receiving multiple reports and phone calls about a shooting that happened at Club Q. I am going to work to find out exactly what happened tonight. This is video of the scene right now, very active. Producer Cassie Cameron is there right now. pic.twitter.com/ebu0wG8Twa