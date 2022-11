Sila zvyku: Ako sa dokážeme zbaviť našich zlých návykov?

Neexistuje jedna správna odpoveď, no podľa psychológa Benjamina Gardnera z University of Surrey máme na výber tri stratégie. Prvou je zastaviť zlé správanie, druhou vyhnúť sa spúšťaču a treťou je spojiť si spúšťač s novým, najlepšie zdravším zvykom. Niekedy je jednoduché nájsť spúšťač, napríklad ak si doprajeme popcorn vždy, keď zájdeme do kina.

Po čase sa z toho stáva zvyk, ktorý sa môže odzrkadliť buď na peňaženke, alebo na váhe. Ak chceme prestať, musíme mať buď silnú vôľu a povedať si nie, alebo prestať chodiť do kina úplne. Poslednou možnosťou je kúpiť si namiesto popcornu niečo, čo je buď lacnejšie, alebo zdravšie, podľa toho prečo chcete s daným zvykom prestať.

Nie je to také jednoduché

Niekedy však spúšťače zlozvyku nemusia byť až tak jasné, alebo ich môže byť veľa. Ak sa radíte medzi fajčiarov, určite si jednu vytiahnete ráno pri káve, alebo počas cesty niekam, či pri čakaní na autobus. Niekedy si však potrebujeme zapáliť aj keď sme v strese a niekedy ani sami nevieme, prečo niečo robíme. Gardner tvrdí, že je dôležité, aby sme nad svojim zlozvykom porozmýšľali a našli jeho spúšťač. Potom sa môžeme rozhodnúť či skončíme natvrdo, alebo sa pokúsime nájsť náhradu.

Náhrada musí byť pre vás rovnako lákavá ako to, čomu sa chcete vyhnúť. Ak sa rozhodnete že čas po práci, ktorý bežne trávite pri telke strávite behom, táto stratégia nemusí z dlhodobého hľadiska fungovať. Prechádzka môže byť prijateľnejšou alternatívou.

Zároveň treba povedať aj to, že nie každá stratégia je vo všetkých prípadoch rovnako efektívna. Fajčiari budú mať oveľa ťažšie okamžite prestať, no môžu svoj zlozvyk nahradiť niečím iným, alebo sa nevystavovať spúšťačom. Čo sa týka problému fajčenia, tam hrá úlohu aj závislosť na nikotíne, čo si vyžaduje ešte o niečo špecifickejší prístup. Ak chcete žiť zdravšie no pracujete v cukrárni, nevyhnete sa spúšťaču, pretože by ste prišli o zamestnanie. Môžete si však povedať jasné nie vždy, keď dostanete chuť na sladké, alebo si vtedy dať niečo zdravšie.

„Dôležité je vybrať si stratégiu a držať sa jej. Zvyku sa zbavíte jedine tak, že sa ho budete zbavovať opakovane,“ vysvetľuje Gardner.

Určite ste už počuli to, že trvá 21 dní, než si telo vytvorí zvyk, no to podľa Gardnera nie je pravda. Dokazuje to experiment z roku 2009, podľa ktorého môže vytvorenie nového zvyku trvať od 18 až do 254 dní. Návyky sa totiž ukladajú v mozgu ako neurónové prepojenia a čím častejšie svoje zlozvyky opakujeme, tým je ťažšie sa ich zbaviť.