Lekári porovnali účinky cigariet a marihuany na pľúca. Z týchto CT vyšetrení ostali prekvapení

Zápaly dýchacích ciest a pľúcny emfyzém sa častejšie objavuje u fajčiarov marihuany ako u fajčiarov cigariet. Vedci si myslia, že rozdiel môže byť spôsobený skutočnosťou, že dym marihuany vstupuje do pľúc nefiltrovaný. Ukázala to štúdia publikovaná v akademickom žurnále Radiology .

Marihuana je po tabaku najčastejšie fajčená látka a jedna z najpoužívanejších psychoaktívnych látok na svete. O účinkoch marihuany na pľúca pritom zatiaľ existuje málo štúdií. Doktorka Giselle Revah a kolegovia porovnali výsledky CT hrudníka 56 fajčiarov marihuany s výsledkami 57 nefajčiarov a 33 fajčiarov, ktorí fajčia iba tabak.

Tri štvrtiny fajčiarov marihuany mali emfyzém, pľúcne ochorenie, ktoré spôsobuje ťažkosti s dýchaním, v porovnaní so 67 % fajčiarov, ktorí fajčia iba tabak. Iba 5 % nefajčiarov malo emfyzém. Paraseptálny emfyzém, ktorý poškodzuje drobné kanáliky, ktoré sa pripájajú k vzduchovým vakom v pľúcach, bol prevládajúcim podtypom emfyzému u fajčiarov marihuany v porovnaní so skupinou, ktorá užívala iba tabak.

Zmeny dýchacích ciest u 66-ročného fajčiara marihuany a tabaku. Kontrastné (A) axiálne a (B) koronálne CT snímky ukazujú cylindrickú bronchiektáziu a zhrubnutie bronchiálnej steny (šípky) vo viacerých pľúcnych lalokoch bilaterálne na pozadí paraseptálneho (šípky) a centrilobulárneho emfyzému, Foto: Radiological Society of North America

Zápal dýchacích ciest bol tiež častejší u fajčiarov marihuany ako u nefajčiarov a fajčiarov, ktorí fajčia iba tabak. To isté platilo pre gynekomastiu, stav zväčšeného mužského prsného tkaniva v dôsledku hormonálnej nerovnováhy. Gynekomastia bola zistená u 38 % fajčiarov marihuany v porovnaní s iba 11 % fajčiarov, ktorí fajčia iba tabak, a 16 % v kontrolnej skupine.

Podľa Revah boli výsledky prekvapivé, najmä ak vezmeme do úvahy, že pacienti v skupine, ktorá užívala len tabak, fajčili dlhodobo:

„Skutočnosť, že naši fajčiari marihuany – z ktorých niektorí fajčili aj tabak – mali ďalšie zistenia zápalu dýchacích ciest/chronickej bronchitídy naznačuje, že marihuana má ďalšie synergické účinky na pľúca ako tabak. Okrem toho, naše výsledky boli stále významné, keď sme porovnávali vekovo nezodpovedajúce skupiny, vrátane mladších pacientov, ktorí fajčili marihuanu a ktorí boli pravdepodobne menej celoživotne vystavení cigaretovému dymu."

Pľúcny emfyzém u (A, B) marihuany a (C, D) fajčiarov tabaku. (A) Axiálne a (B) koronálne CT snímky u 44-ročného muža fajčiara marihuany ukazujú paraseptálny emfyzém (šípky) v bilaterálnych horných lalokoch. (C) Axiálne a (D) koronálne CT snímky u 66-ročnej fajčiarky tabaku s centrilobulárnym emfyzémom reprezentovaným oblasťami centrilobulárnej lucencie (šípky). Foto: Radiological Society of North America

Existuje pravdepodobne niekoľko faktorov, ktoré prispievajú k rozdielom medzi týmito dvoma skupinami. Marihuana sa fajčí nefiltrovaná, zatiaľ čo tabakové cigarety majú zvyčajne filter. Výsledkom je, že z fajčenia marihuany sa do dýchacích ciest dostane viac častíc.

Okrem toho sa marihuana inhaluje s dlhším potiahnutím a väčším objemom zadržaného dychu ako tabakový dym. Podľa autorov štúdie fajčenie marihuany ukladá do pľúc štyrikrát viac častíc ako priemerná tabaková cigareta. Tieto častice pravdepodobne dráždia dýchacie cesty.

Podľa vedcov je potrebný ďalší výskum s väčšími skupinami ľudí a viac údajmi o tom, koľko a ako často ľudia fajčia. Budúci výskum by sa mohol pozrieť aj na vplyv rôznych inhalačných techník, ako napríklad cez bong, joint alebo fajku. "Bolo by zaujímavé zistiť, či inhalačná metóda robí rozdiel," povedala Revah.