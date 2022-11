Prieskum: K realizácii spoločenských zmien potrebujú Rómovia nerómskych spojencov

Aj takéto výsledky priniesol medzinárodný projekt Engage realizovaný tímom sociálnych psychológov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a odborníkov z partnerských organizácií z Maďarska a Španielska.

„Našimi cieľmi bolo prispieť k riešeniu problematiky protirómskeho rasizmu a ľahostajnosti medzi nerómskou väčšinou, zvýšiť angažovanosť Rómov a Rómiek a preskúmať, ako je možné mobilizovať aj nerómsku časť obyvateľstva ako spojencov na uskutočnenie spoločenských zmien v tejto oblasti,“ vysvetlila koordinátorka projektu za Slovensko Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV (ÚVSK SAV).

Medzinárodný výskumný kolektív hodnotil existujúce kontaktné intervenčné programy a identifikoval príklady dobrej praxe. Analyzoval tiež údaje z veľkých európskych prieskumov a uskutočnil rozhovory s rómskymi aktivistami. Odborníci okrem toho na Slovensku zrealizovali prieskum na reprezentatívnej vzorke Rómov s cieľom zistiť, aké faktory prispievajú k ich ochote zapojiť sa do sociálnych hnutí alebo aktivít za rovnosť práv. „Viac ako 80 percent respondentov vyjadrilo silné pocity nespravodlivosti súvisiace s postavením Rómov v slovenskej spoločnosti. Viac ako polovica respondentov mala tendenciu veriť v to, že rómska menšina sa ako skupina dokáže efektívne zapojiť do aktivít na zlepšenie svojho postavenia v spoločnosti,“ spresnila sociálna psychologička.

Experimentálne štúdie uskutočnené v Španielsku a Maďarsku priniesli podľa jej slov tiež poznatky súvisiace s významom spojenectva nerómskej časti obyvateľstva. „Keď Nerómovia veria, že dokážu priniesť zmenu v spoločnosti, vedie to k ich vyššej mobilizácii v aktivitách zameraných na obranu práv Rómov. Dôležité je aj uznanie a zviditeľnenie existujúcej sociálno-ekonomickej nerovnosti a diskriminácie Rómov,“ zdôraznila vedkyňa.

Projekt Engage - využitie kontaktných intervencií na podporu angažovanosti a mobilizácie pre sociálnu zmenu koordinovala Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti s partnermi z ÚVSK SAV, Centra pre výskum migrácie a medzikultúrnych vzťahov Univerzity Almería v Španielsku a Neformálnej rómskej vzdelávacej nadácie Uccu z Maďarska. Výskum bol financovaný z programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo.