Hrabko varuje: Pre zdravotnícku krízu môže byť vyhlásený núdzový stav

Vláda hľadá riešenie aktuálnej zdravotníckej krízy, ale trvá to príliš dlho a dôsledkom je pretrvávajúca neistota pacientov, lekárov aj vedení nemocníc. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko, ktorý nevylučuje, že môže dôjsť aj k vyhláseniu núdzového stavu.

Riaditelia nemocníc podľa neho nevedia, či v konečnom dôsledku budú mať k dispozícii lekárov, ktorí podali výpovede. Tí zasa nemajú pod kontrolou, či ich nemocnica v prípade stiahnutia výpovede automaticky zoberie naspäť. Teoreticky môže byť podľa Hrabka vyhlásený núdzový stav.

„Vláda naťahuje tento problém ako žuvačku, a tým spôsobuje problémy nie iba sebe, ale aj riaditeľom nemocníc, ktorí musia byť pripravení aj na najhorší scenár, že od 1. decembra lekárov mať nebudú. A, samozrejme, pacientom, ktorí nevedia, či ich niekto ošetrí alebo operuje,“ konštatuje Hrabko.

Uznesenie parlamentu k situácii v zdravotníctve považuje za politický úspech Smeru-SD, ktorý ho navrhol. „Vláda na tom pracuje aj tak, to uznesenie tomu vôbec nepomôže, môže pomôcť iba zbieraniu politických bodov Smeru-SD. Robert Fico je šikovný a skúsený politik a ak sa situácia upokojí, bude tvrdiť, že k tomu výraznou mierou prispel práve Smer-SD,“ poznamenal Hrabko.

Publicista poukázal aj na situácie v parlamente, ktoré dokazujú neštandardné pomery v zákonodarnom zbore. Napríklad schválenie spomínaného opozičného uznesenia hlasmi vládneho hnutia Sme rodina či na odloženie hlasovania o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), ku ktorému došlo opozičnou obštrukciou.

Po odvolaní Jany Bittó Cigánikovej (SaS) z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru sa podľa Hrabka dá očakávať, že by SaS mohla hlasovať za odvolanie ministra. „To neznamená, že bude minister odvolaný. Ale znamená to, že sa v dnešnej situácii SaS nemôže správať inak, ako hlasovať za odvolanie,“ povedal.

Na margo prijatia OĽANO do Európskej ľudovej strany (EPP) Hrabko konštatoval, že to je úspech pre obe strany. „EPP bude mať ďalšieho premiéra, pravdepodobne ešte rok a pol. A je to úspech aj pre stranu Igora Matoviča, ktorá sa zakotvila do medzinárodných štruktúr,“ konštatoval.