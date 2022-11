Video: Z lovca sa takmer stala korisť. Toto stretol poľovník v lese

Poľovník z južného Colorada zachytil neuveriteľný stret s pumou americkou. Ako uviedol autor videa, mal na muške skupinu losov, keď si všimol, že má v lese konkurenciu. Keď sa muž snažil volať na losy, puma ho začula a prišla preskúmať zdroj zvuku. Muž uviedol, že o pume vôbec nevedel, kým nebola len pár metrov od neho.

Pozrite si tiež video: Divoká šelma chcela uloviť malého psíka. Takto zareagoval jeho kamarát jazvečík

Po tom, ako sa im stretli pohľady, začal poľovník ich stretnutie natáčať na mobil. Po predátorovi hodil kameň a pumu to prekvapilo, no neodstrašilo. Začala krúžiť, aby zachytila jeho pach. Muž preto hodil ďalší kameň, čo však nedosiahlo želaný účinok. Nakoniec sa musel poľovník postaviť a až potom to pumu odradilo a rozhodla sa odísť preč.

Video: Muž mal v lese konkurenciu