SHMÚ varuje pred poľadovicou, v týchto krajoch treba počítať so snežením

Na celom území Slovenska sa môže v piatok podvečer tvoriť poľadovica, výstrahy prvého stupňa platia až do soboty (19. 11.) rána. V Prešovskom a Žilinskom kraji tiež meteorológovia varujú pred snežením a tvorbou snehových jazykov a závejov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

V Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa poľadovica môže tvoriť už od 16.00 h, v Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji od 20.00 h. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli meteorológovia.

V Prešovskom kraji treba so snežením počítať do 21.00 h. Podľa SHMÚ môže napadnúť približne desať centimetrov nového snehu. „Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov platí do soboty rána.