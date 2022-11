Otec doma zakázal elektrinu. Všetci nosia čelovky

Otec, ktorý sa zúfalo snaží ušetriť peniaze zoči-voči kríze životných nákladov, povedal, že jeho rodina má povolené kúrenie len raz za týždeň a uplatňuje zásadu bez elektriny, informuje dailystar.co.uk.

Chavdar Todorov a jeho manželka Moda vybavili seba a svoje dve deti baterkami. Tieto čelovky sa stali ich hlavným zdrojom svetla po západe slnka.

Chavdar sa pre takýto krok rozhodol kvôli účtu za elektrinu, ktorý mu prišiel v dvojnásobnej výške ako mesiac predtým. Pri takom tempe by to znamenalo, že rodina by musela ročne zaplatiť až 3800 libier, preto robia, čo môžu.

V súlade s dohodou si rodina zapína ústredné kúrenie len raz týždenne a radšej sa zabalia do prikrývok. “Snažíme sa myslieť pozitívne, ale je to ťažké. Ak som sama doma, kúrenie nezapínam a nechám si na sebe bundu,” povedala Moda, učiteľka jogy. “Môj manžel prišiel s vtipným nápadom používať baterky.” Zhasnuté svetlá a svietiace baterky pôsobia podľa nej strašidelne a necíti sa bezpečne. V danej oblasti totiž došlo k viacerým vlámaniam.