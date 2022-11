Rusko znova útočilo na Ukrajinu raketami a dronmi, hlásia najmenej 4 mŕtvych

Najnovšia séria úderov zasiahla infraštruktúru, bytové domy i priemyselný areál. O život prišli najmenej štyria ľudia a 11 ďalších utrpelo zranenia, informovala agentúra AP, na ktorú sa odvoláva TASR.

Po celej Ukrajine zneli ráno sirény, ktoré vyvolali obavy, že Moskva spustila ďalší rozsiahly raketový útok podobný utorkovému, ktorý bol dosiaľ najväčším proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre.

Kyjevská vojenská správa oznámila, že protivzdušná obrana zostrelila najmenej dve riadené strely a päť iránskych výbušných dronov.

Najmenej štyria ľudia zahynuli pri útoku, ktorý zasiahol obytnú budovu v meste Viľňansk v Záporožskej oblasti. Záchranári prehľadávali trosky pri pátraní po prípadných ďalších obetiach, uviedol predstaviteľ prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko.

Ruské údery hlásili tiež po prvý raz za niekoľko týždňov v Odeskej oblasti a v meste Dnipro.

The moment of the missile attack in Dnipro. It is known about 14 victims.



Video: Instagram Zelenskyy. #RussiaIsATerroristState #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/0aqxJRoPpd