Umenie opradené mýtmi: Čo sa ukrýva za kruhmi v obilí?

„Čo by sme mohli urobiť, aby sme sa trochu zasmiali?“ Pýtal sa Dave Chorley svojho priateľa Douga Bowera počas toho, ako vysedávali v krčme neďaleko Winchestera na jednom chladenom. Dvojica už mala niečo v sebe, keď počula príbeh o údajnej Roswellskej havárii v roku 1947, kedy sa malo na Zem zrútiť UFO.

Roswellský incident je opradený mýtami a legendami možno ešte viac ako samotné kruhy v obilí, no pre podguráženú dvojicu bol inšpiráciou, ktorá viedla ku vzniku nemenej slávneho mýtu. Chorley a Bower sa rozhodli vytvoriť svoje vlastné „pristávacie miesto UFO“. Zohnali si preto dosky, lano a drôt, pripevnený k šiltu baseballovej čiapky. Dvojica sa vybrala do poľa a začala so svojim majstrovským dielom.

Čo je pozoruhodné, nikto si ich počas noci nevšimol a možno preto sa dvojica vybrala do juhoanglických obilných polí ešte niekoľkokrát. V rozmedzí pár rokov vytvorili ešte niekoľko obrazcov, než si ich všimli médiá a úkazy si pritiahli pozornosť ufológov. Dvojica sa k svojmu hoaxu hrdo priznala.

Zaujímavosťou je, že vyčíňanie dvojice nebolo prvýkrát, čo sa kruhy v obilí spomenuli. Za prvú zmienku sa považuje pamflet z roku 1678, ktorý vyobrazuje diabla ničiaceho úrodu. Podľa historických vyšetrovateľov však boli v tomto prípade steblá odrezané, nie zohnuté, ako to bolo pri moderných kruhoch v obilí. V 19. storočí sa objavila zmienka o niekoľkých kruhoch ohnutých plodín, ktoré vznikli za podozrivých okolností. V tomto prípade sa však usúdilo, že za to môže cyklón.

Dvojica záškodníkov sa k svojmu skutku priznala v roku 1991 pre magazín TIME a odvtedy sa kruhy v obilí začali objavovať po celom svete. Odvtedy sa objavilo približne 10-tisíc kruhov v obilí, najčastejšie v Spojenom kráľovstve, Japonsku, USA, Kanade a bývalom Sovietskom zväze.

Človekom vytvorené umelecké dielo

Väčšinu z nich však vytvorili ľudia, čo silno naznačuje výskum Jeremyho Northcota. V roku 2002 vo svojej štúdii uviedol, že nejde o náhodné úkazy. Kruhy v obilí sa objavovali v blízkosti ciest, stredne až husto zaľudnených oblastí, v blízkosti kultúrnych pamiatok a hlavne na miestach, kde sa dalo ľahko dostať. Jednou z teórií bolo aj to, že obyvatelia regiónov, kde sa kruhy objavili, mali historický predpoklad na vytváranie veľkých, častokrát sférických štruktúr. Príkladom je Stonehenge, alebo Silbury Hill.

Od prepuknutia fenoménu sa z kruhov stala turistická atrakcia a umelecká forma. Od počiatku 90. rokov dokonca vzniklo združenie, ktoré sa venovalo tvorbe kruhov v obilí na území Anglicka. Založila ho dvojica Rod Dickinson a John Lundberg.

Umelci používajú dosku na to, aby ušliapali obilie do rôznych vzorcov. Svoje stopy ukrývajú v líniách po pneumatikách traktorov, aby to vyzeralo že kruhy vytvorilo niečo zo vzduchu. Mnoho kruhov v obilí sa považuje za človekom vytvorené dielo. Výskumníci sa síce hádali, že niektoré nemohol vytvoriť človek za jednu noc a bez svedkov, no autori kruhov vedcov rýchlo vyviedli z omylu. Napriek tomu sa aj dnes nájdu ľudia, ktorí kruhy v obilí považujú za snahu mimozemskej civilizácie o komunikáciu.