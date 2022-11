Srbsko, Rakúsko a Maďarsko podpísali memorandum o boji proti nelegálnej migrácii

Srbský prezident Aleksandar Vučič, rakúsky kancelár Karl Nehammer a maďarský premiér Viktor Orbán podpísali tento dokument v Belehrade počas druhého trojstranného summitu Srbska, Maďarska a Rakúska.

Všetci traja lídri sa zhodli v presadzovaní obrannej bariéry na juhu proti nelegálnej migrácii a potrebe spoločne brániť Európu i svoje krajiny. „Dnes sme podpísali významné memorandum o porozumení a naše tímy budú pokračovať v práci..., aby sme to mohli implementovať ešte pred koncom roka,“ povedal reportérom po skončení summitu Vučič.

Srbský prezident poznamenal, že počet neregistrovaných migrantov sa v porovnaní s minulým rokom takmer zdvojnásobil. Väčšina z nich pritom pochádza z Afganistanu (40 percent), po ktorom nasleduje Sýria (27 percent), Maroko (12,5 percenta), Burundi (sedem percent) a Pakistan (dve percentá).

Srbsko už podľa Vučiča podniklo niekoľko krokov vrátane zrušenia bezvízového režimu s krajinami ako Tunisko či Burundi. Ako zdôraznil, nelegálni migranti do Srbska prichádzajú z Bulharska a Severného Macedónska. „Chceme posunúť obrannú bariéru na juh, do Severného Macedónska. Sme pripravení neskôr posunúť túto obrannú bariéru ďalej spoločne so Severným Macedónskom. Týmto spôsobom chránime Európu a našu krajinu. Ani my, ani nikto iný nechce byť parkoviskom pre migrantov,“ povedal Vučič.

Ako dodal, s Maďarskom a Rakúskom sa dohodol aj na zdieľaní výdavkov za lety, ktorými sa nelegálni migranti budú vracať do domovských krajín.