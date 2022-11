Čaputová: Nenávistné prejavy sú u niektorých politikov čistý kalkul

Povedala to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na diskusii so študentmi Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

„Keď hovoríme o šírení nenávisti, mnoho politikov si svoju moc, moc svojich slov neuvedomuje,“ povedala prezidentka. To by však podľa nej bola ešte tá lepšia možnosť. Domnieva sa, že niektorí politici si to dobre uvedomujú a robia to zámerne. „Len aby narástli a nasadli na vlnu nespokojnosti, ktorá je medzi občanmi,“ spresnila.

„Naše slová a naše názory sú násobené medializáciou,“ pokračovala Čaputová s tým, že jej slová ako občianky pred zvolením do úradu prezidentky mali oveľa menší dosah než teraz. V tomto zmysle nesie podľa nej politická reprezentácia veľký podiel na atmosfére v spoločnosti.

Prezidentka tiež hovorila o prejavoch netolerancie. Akonáhle niekto vytŕča z radu, z akéhokoľvek dôvodu, je podľa nej častejším terčom nenávisti.

Vyjadrila sa aj ku klamstvám, ktoré podľa nej vo verejnom priestore zazneli na jej osobu. „Je to veľmi nerovný boj kvôli tomu, že priestor klamstva je neobmedzený – na rozdiel od priestoru pravdy, ktorý je limitovaný,“ povedala Čaputová.

Ako radu študentom zdôraznila silu slušnosti. „Slušnosť sa niekedy javí ako slabosť. Je mierna, nekričí, neháda sa,“ povedala prezidentka. V našej novodobej histórii má však podľa jej slov obrovskú silu. Slušná nežná revolúcia bola podľa prezidentky silou spoločnosti, ktorá bola schopná zmeniť režim. „Dokázali sme sa služným spôsobom rozísť,“ zdôraznila aj súvislosti s rozdelením ČSFR.

Na debatu s názvom „Nenávistná rétorika, prejavy intolerancie a ich súvislosť s eróziou demokracie v čase dezinformácií a sociálnych médií“ pozvali slovenskú prezidentku študenti zo spolku Politologický klub, ktorý pôsobí na Inštitúte politologických štúdií FSV UK. Prítomná bola aj rektorka Univerzity Karlovej Milena Králíčková. Na podujatí sa okrem vybraných študentov zúčastnilo kolégium rektorky, kolégiá fakúlt a Akademický senát.

Prezidentka Čaputová je v stredu na tradičnej návšteve Českej republiky, kde si pripomína výročie Nežnej revolúcie. Predpoludním navštívila českého prezidenta Miloša Zemana na Pražskom hrade a večer položí kvety a zapáli sviečku pri pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej tříde.