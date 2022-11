Toto sú najvražednejšie druhy zvierat. Ročne spôsobia státisíce úmrtí

Komáre

Obrovský počet tiel za sebou zanechávajú komáre. Ide o približne milión ľudí ročne. Samozrejme, samotné komáre v skutočnosti nikoho nezabíjajú, ale ide o ochorenia, ktoré šíria. Najhoršou nimi prenášanou chorobou je malária, ktorá ročne zabije približne 627 000 ľudí.

Slimáky

Malé slimáky, ktoré sa zvyknú dávať do akvária, aby jedli riasy, sú zabijaci. Avšak len v spojení s motolicami, ktoré nosia do vody. Tie sa počas plávania ľuďom zaryjú do kože, dostanú sa do krvných ciev a množia sa bez toho, aby ste o tom vedeli, informuje portál lifehacker.com. Nakoniec môžu spôsobiť anémiu a smrť.

Hady

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý rok zomiera 81 000 až 138 000 ľudí na uštipnutie hadom a trojnásobok tohto počtu musí po napadnutí hadom podstúpiť amputáciu.

Vretenica pílovitá je zodpovedná za viac ľudských úmrtí ako všetky ostatné druhy hadov dokopy. Z hľadiska sily jedu je najsmrteľnejší austrálsky vnútrozemský taipan. Jedno jeho uhryznutie obsahuje také množstvo jedu, ktoré by bolo schopné zabiť najmenej 100 ľudí.

Psy

Najlepší priateľ človeka zabije ročne okolo 25 000 na celom svete. Nie je to však tým, že ľudí roztrhajú. Asi 99 % úmrtí spôsobených psom sú v skutočnosti úmrtia na besnotu. Mimo besnoty je najvražednejším plemenom pitbul.

Škrkavky

Škrkavky sa najčastejšie vyskytujú u zvierat a môžete ich dostať z náhodného požitia niečoho, čoho sa raz dotkli infikované výkaly. Stáva sa to väčšinou deťom, ktoré sú náchylné na vkladanie piesku alebo špiny do úst.

Moderná medicína dokáže liečiť problémy s červami. Bohužiaľ, veľa ľudí nemá prístup k adekvátnej lekárskej liečbe, takže každý rok zomrie na červy okolo 4 500 ľudí.

Škorpióny

Škorpióny spôsobia smrť približne 3000 ľuďom. Na Zemi je zdokumentovaných takmer 2000 druhov škorpiónov, ale iba 30 až 40 z nich je dostatočne jedovatých na to, aby spôsobili smrť ľudí. Najsmrteľnejším druhom škorpióna je tzv. deathstalker. Pochádza z Blízkeho východu a severnej Afriky a je plný neurotoxického jedu, ktorý paralyzuje a potom vás zabije.

Krokodíly

Krokodíly zabijú ročne približne 1000 ľudí. V roku 1945 údajne zabili dvakrát toľko. Vtedy sa britské a indické sily postavili proti japonskej armáde, ktorá okupovala ostrov Ramree v Barme (teraz Mjanmarsko). Po týždňoch zúrivých bojov boli japonské sily zatlačené späť do močiarov. Namiesto toho, aby sa vzdali, sa asi 1000 japonských mužov stiahlo do mokradí zamorených krokodílmi. Vyšla len hŕstka, informuje portál lifehacker.com

Hrochy

Hoci vyčíňanie hrochov nemá toľko obetí ako v prípade hadov či slimákov, ide o násilné a prekvapivo rýchle zvieratá. Sú známe tým, že ničia a prevracajú člny, a tak napĺňajú rieku obeťami. Hrochy často ľudí dohrýzu či rozdrvia. Už nepôsobia tak roztomilo, však?