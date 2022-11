Stoltenberg: Výbuchy v Poľsku neboli zámerným útokom na NATO

Severoatlantická aliancia nemá žiadne indície, že by sa Rusko chystalo napadnúť NATO. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu po mimoriadnom stretnutí veľvyslancov Aliancie v Bruseli.

Šéf organizácie NATO novinárov informoval, že poľský veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii svojich kolegov podrobne oboznámil s detailmi prebiehajúceho vyšetrovania tejto udalosti. Pripomenul, že k výbuchom na poľskom území došlo v súvislosti s utorkovými masovými raketovými útokmi na mnohé ciele na Ukrajine.

„Podrobne monitorujeme situáciu. Naďalej prebieha podrobné vyšetrovanie tohto incidentu, na ktorého výsledky si musíme počkať,“ opísal situáciu Stoltenberg. Vzápätí na to zdôraznil, že nebol to zámerný útok na Poľsko, nie sú k tomu žiadne indície. A nie sú žiadne náznaky ani toho, že by Rusko chystalo zámerné vojenské útoky na NATO.

„Podľa všetkého išlo o ukrajinskú raketu vystrelenú proti útočnej ruskej rakete. Toto nie je chyba Ukrajiny. Rusko má plnú zodpovednosť za to, že pokračuje vo svojej nezákonnej vojne proti Ukrajine. Ukrajina má legitímne právo brániť sa,“ skonštatoval Stoltenberg.

Podľa jeho slov spojenci vyjadrili plnú solidaritu s Poľskom a naznačili, že budú pokračovať v podpore Ukrajine, aby sa mohla brániť, a zároveň s tým vyzvali Rusko, aby s vojnou prestalo. Spresnil, že koniec ruských vojnových akcií voči Ukrajine je najistejším spôsobom, ako predísť tomu, aby sa podobné incidenty už viac neopakovali.

„NATO je rozhodnuté brániť všetkých svojich spojencov,“ odkázal šéf Aliancie v závere svojho prejavu. Dodal, že v posledných hodinách hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom i s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a dohodli sa, že treba byť pokojní, ale ostražití, pričom NATO bude podrobne a zblízka sledovať vývoj tejto situácie.