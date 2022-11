Slovenský študent pomohol ujsť viac než 2000 Čechom, zavraždili ho nacisti

Pred smrťou ich zachránil viac ako 2000. Pre TASR to povedal historik, spisovateľ a bývalý novinár Jozef Leikert, ktorý sa udalosťami z novembra 1939 zaoberá takmer 40 rokov. Frauwirthovi udelil v októbri český prezident Miloš Zeman medailu Za hrdinstvo I. stupňa. Informuje o tom spravodajkyňa v Prahe.

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sa Slováci žijúci na území Česka ocitli zo dňa na deň na území cudzej krajiny. Ak sa chceli dostať na Slovensko, potrebovali pas. Tie začal vydávať slovenský konzulát v Prahe, kde Frauwirth ako študent začal brigádovať. Výhodou vydávaných pasov bolo, že platili do celého sveta. Kontrola na hraniciach neoverovala, či meno na pase je skutočne meno človeka, ktorý s ním cestuje. Boli preto načierno vydávané aj Čechom, vysvetlil situáciu historik.

„V roku 1941 Gestapo zistilo, že na tomto konzuláte bolo vydaných 2249 nelegálnych pasov a tie vydával s najväčšou pravdepodobnosťou Marek Frauwirth. On zachránil takéto obrovské množstvo Čechov, ktorí chceli alebo museli odísť,“ spresnil Leikert. Išlo najmä o vojakov z bývalej československej armády, intelektuálov a zrejme aj Židov a komunistov.

Podľa historika nie je jasné, či študent pasy kradol, rozmnožoval, vystavoval alebo ako inak k nim prišiel. Leikert zdôraznil, že išlo o veľmi inteligentného ľavicovo zmýšľajúceho mladého muža. „Bol mimoriadne nadaný, veľmi sčítaný, rád recitoval, mal umelecké sklony,“ opísal ho Leikert. Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Podobných intelektuálov chcel podľa historika Adolf Hitler po príchode k moci zlikvidovať.

Usúdil, že najlepší spôsob zničenia českej a slovenskej inteligencie bude, keď zatvorí české vysoké školy, študentov dá odviesť do koncentračného tábora a nechá ich zlikvidovať. Hľadal zámienku a tá sa podľa slov Leikerta čoskoro naskytla.

Na pohrebe študenta Jana Opletala, ktorého postrelili na oslavách výročia vzniku Československa, vyprovokovali nacisti študentov, aby vykrikovali protinemecké heslá. To im poslúžilo ako zámienka na to, aby v noci zo 16. na 17. novembra 1939 prepadli vysokoškolské internáty v Prahe a v Brne a všetkých chlapcov zobrali do koncentračného tábora. Podľa Leikertových zistení ich bolo 1222.

Nadránom vtrhli aj do domu, v ktorom býval študent Frauwirth. „Bol to rožný dom na Karlovej a Jilskej ulici, dnešný Hotel u Kočku,“ spresnil historik. Frauwirtha odtiaľ zobrali a o pár hodín ho spolu s ďalšími ôsmimi študenti na výstrahu zastrelili. Český prezident Miloš Zeman nedávno vyznamenal celú skupinu zavraždených študentov.

Jozef Leikert napísal o živote tohto slovenského študenta knihu Rozčesnutý čas Mareka Frauwirtha. Jej druhé vydanie pokrstí v stredu večer v Slovenskom dome v Prahe za prítomnosti rektorky Karlovej univerzity Mileny Králičkovej, rektora VŠE Petra Dvořáka a ďalších.