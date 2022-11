VIDEO: Experti skúmajú radarové záznamy, či v Przewodówe dopadli ruské rakety

Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie z miesta výbuchu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Przewodówe na východe Poľska vrátane poškodeného traktora, pričom črepiny naznačujú, že by mohlo ísť o pozostatky bojovej rakety. Informoval o tom na svojom webe poľský denník Rzeczpospolita v súvislosti s informáciami, že na poľské územie dopadli dve ruské rakety.

The first video from the scene of the explosion in the Polish village of #Przewodów, Lublin Voivodeship, is published. pic.twitter.com/czcKYIxGVm