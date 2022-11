Šipoš: Beriem za slovo Kollára, že nebude hlasovať za odvolanie Mikulca

Šipoš preto očakáva, že minister ostane vo funkcii. Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizuje členov vlády, tvrdí, že by hlasovala za odvolanie Mikulca, ale aj iných.

„Beriem za slovo Borisa Kollára, ktorý povedal, že nebude hlasovať za odvolanie Romana Mikulca. My ho, samozrejme, podporíme, takže očakávam, že ostane vo funkcii,“ povedal Šipoš v utorok novinárom. Ak by niektorí poslanci Sme rodina hlasovali za jeho odvolanie, išlo by podľa neho o porušenie koaličnej zmluvy.

Kollár už minulý týždeň avizoval, že poslanci za Sme rodina sa pri hlasovaní o odvolávaní ministra vnútra zdržia. Pripúšťa, že jeden alebo dvaja jeho poslanci môžu hlasovať za.

Bittó Cigániková zopakovala postoj SaS, že jej poslanci sa nezúčastnia na hlasovaní, aby znížili kvórum. Ak sa pridá zvyšok opozície, nemusel by byť parlament uznášaniaschopný, a tak by hlasovanie mohlo byť 29. novembra, čo je prvý deň ďalšej riadnej schôdze. „Tam sa dohodneme, ako budeme postupovať,“ povedala. Bittó Cigániková si myslí, že v spoločnosti je každým dňom silnejšia nenávisť, a to najmä pre správanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a jeho kolegov, ktorí mu to tolerujú. „Ja by som rada hlasovala za odvolanie nielen pána Mikulca, ale každého člena vlády, možno s výnimkou pána Lengvarského a pána Káčera, ktorí tam nie sú kvôli tejto vláde, ale napriek nej,“ dodala. Poslanec Martin Klus, ktorý odišiel z klubu SaS, novinárom povedal, že nebude hlasovať za odvolanie Mikulca.

Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga nepodporí odvolanie Mikulca. Problém s nelegálnou migráciou je podľa neho na maďarsko-srbskej hranici. Očakával by od šéfa Smeru-SD Roberta Fica, že nebude politikárčiť. „Potrebujú spochybniť Mikulca, policajného prezidenta, a to len preto, aby bola neistota, čo sa týka vyšetrovaní,“ povedal.

Parlament v utorok rokuje o návrhu na odvolanie ministra vnútra. Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD, Mikulcovi vyčíta nezvládanie migračnej krízy a kritizuje aj riadenie rezortu.