Zvyšky jedla nevyhadzujte, ale zmeňte na delikatesu. Takto to zvládne každý

Kôru zo syra dajte do polievky

Kôra na konci parmezánu je plná slanej chuti umami, ktoré skutočne dokáže vylepšiť vaše jedlá, radí portál bhg.com. Skúste počas varenia hodiť kôru zo syru do hrnca s polievkou alebo omáčkou na cestoviny. Pred podávaním ju z hrnca vyberte. Takisto ju môžete zapiecť v mikrovlnke a vytvoriť chrumkavé občerstvenie.

Premeňte citrusovú kôru v sladkosti

Foto: Andrés Aragón Sobrero/Pexels.com

V citrusových šupkách, ako je grapefruit, citróny, limetky a pomaranče, je veľa antioxidantov a vitamínu C. Najskôr ich dôkladne umyte a potom skúste urobiť kandizované šupky ako sladkú pochúťku. Kôru môžete použiť na vylepšenie pečiva a slaných jedál.

Vylepšite jedlo omrvinkami z dna vrecka

Ani omrvinky vo vrecku s lupienkami alebo škatuľke z krekrov nemusia vyjsť nazmar. Mnohým jedlám, ako napríklad zapečeným cestovinám, sa hodí chrumkavý vrch. Drvené lupienky pridávajú zaujímavú chuť aj obaľovanému a vyprážanému mäsu, zelenine či rybám. Omrvinky z cereálií alebo sušienok oceníte zase na zmrzline či koláčoch.

Šťavu zo zaváraných uhoriek odložte na marinády

Foto: Ron Lach/Pexels.com

Dojedli ste zavárané uhorky? Šťavu z nich môžete použiť na prípravu marinády na mäso. Použitie je podobné ako v prípade, takže nielen do marinád, ale aj dresingoch. To isté môžete spraviť aj so šťavou zo zaváraných štipľavých papričiek.

Šupky zo zeleniny zmeňte na chrumkavé chipsy

Po ošúpaní mrkvy či zemiakov na obed si odložte šupky. Môžete ich použiť na chutný zeleninový vývar, na domáce chipsy či vegánsku slaninu. V tomto prípade môžete ísť aj cestou kompostovania a šupky dať do kompostovacej nádoby, radí portál bhg.com.

Spravte chutný dezert zo starého pečiva

Suché pečivo dokonale absorbuje tekuté a pudingové základy, vďaka čomu sú recepty s nimi veľmi obľúbené. Vyrobte si zo starého pečiva nákyp, žemľovku či francúzsky toast. Ak si ale myslíte, že pečivo nespotrebujete skôr, ako splesnivie, spravte z neho strúhanku alebo ho dajte do mrazničky na neskôr.