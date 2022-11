Opozícia zavádza pri problematike nelegálnej migrácie, tvrdí Mikulec

Vyhlásil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) počas diskusie k návrhu na jeho odvolanie v Národnej rade (NR) SR. Pripomenul, že Schengen nie je o ochrane vnútorných hraníc jednotlivých krajín, ale o ochrane tej vonkajšej.

V súvislosti s kontrolami na vnútorných hraniciach krajín schengenského priestoru pripomenul ustanovenia dohody, že ich obnova má byť mimoriadna a dočasná. Migrácia a prekročenie vonkajších hraníc ľuďmi z tretích krajín by podľa jeho slov v zmysle schengenskej dohody nemali byť dôvodom na zavádzanie opätovných vnútorných kontrol. Zopakoval, že situáciu treba riešiť na vonkajších hraniciach celého Schengenu.

Deklaroval tiež, že súčasná vláda odmieta povinné kvóty. „Odmietame povinné kvóty. Na druhú stranu sa snažíme v rámci Európskej únie a s jednotlivými štátmi riešiť nelegálnu migráciu, ktorá je niekoľkonásobne zvýšená,“ podotkol. Poukázal aj na problematiku grécko-tureckých hraníc.

„Nie sme vystavení žiadnej medzinárodnej hanbe, práve, naopak,“ dodal Mikulec. Poukázal na iniciatívy SR na medzinárodnej úrovni, napríklad v otázke sprísnenia trestov pre prevádzačov. Zastal sa aj vedenia Policajného zboru a migračného úradu. Zároveň odmietol, že by Slovensko zlyhalo na hranici s Maďarskom a zopakoval ustanovenia schengenskej dohody. Kontroly by podľa neho len skomplikovali situáciu v pohraničí obdobne, ako na českých hraniciach po obnovení kontrol zo strany ČR. Nepovažuje to za koncepčné riešenie v medziach Schengenu a platných smerníc EÚ.

Minister vyhlásil, že opozícia sa snaží prekrývať svoje chyby a pripomenul viaceré kauzy Smeru-SD. Vyčítal im aj nedostatočné opatrenia pre ľudí. „Mali ste na starosti samých seba a vynášať tašky plné peňazí niekde do Dubaja,“ dodal.

Richard Takáč (Smer-SD) skonštatoval, že Mikulec s vládou opätovne potvrdili, že im nezáleží na občanoch SR. „Vystúpenie Mikulca potvrdilo, že z inej galaxie je celá vláda,“ poznamenal a poukázal na nárast nelegálnej migrácie a zhoršenie situácie. Odmieta, že by to súčasná vláda zvládala. Obdobne to vníma aj Ladislav Kamenický (Smer-SD). Z vyjadrenia ministra podľa jeho slov vyplýva, že sa vláda vykašlala na ochranu našich hraníc. Mikulca označil za hrozbu pre SR.