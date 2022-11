Video: Rusi vyrabovali chersonskú ZOO. Ukrajinci chcú naspäť toto zviera

Ruská armáda počas konfliktu na Ukrajine neváhala rabovať, pričom si vojaci odnášali práčky, elektroniku, kultúrne artefakty a dokonca aj kostí milenca cisárovnej Kataríny II. Ukrajina teraz hlási ďalšiu nepochopiteľnú krádež z Chersonskej zoo – sedem medvedíkov čistotných, dve samice vlkov, pávov, lamy a somára.

Na záberoch zverejnených na sociálnej sieti majiteľ súkromnej krymskej zoologickej záhrady Taigan Lion Park Oleg Zubkov neodborne chytá medvedíka čistotného za chvost a hádže ho do klietky. Ukrajinské ministerstvo obrany zverejnilo jedno z videí a varovalo pred odvetou za túto krádež.

The occupiers stole everything from Kherson: paintings from art galleries, antiquities from museums, historic manuscripts from libraries. But their most prized loot was a raccoon they stole from a zoo. Steal a raccoon and Die. pic.twitter.com/1mqBrrKjHQ