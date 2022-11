Ako zostať zdravý, keď všetci v domácnosti sú chorí

Môžete však vyskúšať niekoľko tipov odborníkov, ktoré vám pomôžu znížiť pravdepodobnosť, že sa nakazíte aj vy.

Obmedzte kontakt s chorou osobou

Najlepšou stratégiou je izolovať chorého člena rodiny, radí špecialista na infekčné choroby George Abraham. To sa odporúča najmä pri chrípke a COVID-19, pretože obe sa šíria kvapôčkovým spôsobom. Ak je to možné, dajte chorú osobu do jej vlastnej izby.

Rovnako by ste sa mali vyhnúť kontaktu so všetkým predmetmi, ktorých sa chorá osoba dotkla. Určite nezdieľajte uteráky či riad.

Dbajte na dostatočnú hygienu v kúpeľni

Ak máte domácnosť s dvomi kúpeľňami, určite jednu pre chorú osobu. Ak však nemáte viacero kúpeľní, odporúča portál livestrong.com dodržiavať tieto osvedčené postupy:

Po použití kúpeľne pustite odsávací ventilátor.

Zatvárajte veko na toalete.

Umývajte si ruky.

Nepoužívajte toaletu hneď po chorom človeku.

Ak je to možné, noste masku.

Umývajte si ruky

Jedna z hlavných hygienických zásad - dôsledné umývanie rúk. Robte tak vždy, keď prídete domov, a to dôkladne a celých 20 sekúnd. Ak toto už robíte, pokračujte v tomto zvyku, ale pridajte na frekvencii. Umyte si ruky vždy, keď prídete d o kontaktu s chorou osobou alebo s čímkoľvek, čo mala v rukách. Od diaľkového ovládača až po hrnček s čajom. Medzitým sa nedotýkajte očí, nosa ani úst.

Noste rúško

Ak máte doma chorého, noste pri kontakte s ním rúško alebo respirátor. Znížite tak riziko nákazy, ktorá sa šíri kvapôčkovým spôsobom.

Často čistite povrchy

Foto: Karolina Grabowska/Pexels.com

Baktérie sa ľahko šíria po rôznych povrchoch - či už je to stôl, vrchnák odpadkového koša, stolička. Vírusy na nich dokážu pretrvávať aj niekoľko hodín. Portál livestrong.com odporúča čistiť povrchy, ktorých sa často dotýkate najskôr mydlovou vodou a potom dezinfekčným prostriedkom. Čistením fyzicky odstránite choroboplodné zárodky, zatiaľ čo dezinfekcia zabije všetky baktérie, ktoré zostanú.

Vetrajte priestor

Ako odstrániť baktérie zo vzduchu? Najjednoduchšie je pravidlené vetranie, čím zvýšite cirkuláciu vzduchu. Ale niekedy to nie je možné. Možno sa nachádzate vo výškovej budove s oknami, ktoré sa neotvárajú, alebo sú teploty jednoducho príliš nízke na to, aby ste dnu púšťali veľa chladného vzduchu. V takom prípade môže pomôcť čistička vzduchu s HEPA filtrom. Zariadenie spustite v miestnosti, kde chorá osoba trávi čas.