​Video: Chlapčeka na bicykli takmer zrazilo auto, zábery vyvolali búrku názorov

Otec 5-ročného chlapčeka, ktorý sa bicykloval po londýnskej ulici, zverejnil na Twitteri video, v ktorom sa rozhorčuje nad správaním okolo idúceho vodiča auta. Otec si nahral tesný stret s Fordom na video, zatiaľ čo bicykloval za svojím synom, a v príspevku označil moderátora Jeremyho Vinea, ktorý je známy aj ako bojovník za práva cyklistov.

„Ako môžeme čakať, že rodičia dovolia chodiť deťom do školy na bicykli, keď sa k nim takto správajú ich susedia,“ pýta sa otec v príspevku. „Mimochodom, má päť rokov a stalo sa to 100 metrov od domu.“

How can we expect parents to let their kids ride to school if this is how their neighbours drive towards them? He's five by the way and this is 100m from his home. @theJeremyVine @MikeyCycling @TheWarOnCars @London_Cycling @KingstonCycling @markandcharlie @cyclegaz pic.twitter.com/TPoqThXmiG