​Ako často sa vám sníva o smrti? Expertka upozorňuje: Tento sen má dopad aj na realitu!

Nočné mory sú vo väčšine prípadov ojedinelé snové zážitky, ktoré v nás prebúdzajú pocit hrôzy, strachu a napätia. Neraz oberajú spánok o kvalitu a svojou temnou atmosférou vedia znepríjemniť aj celý nasledovný deň.

Sny o smrti nie sú celkom výnimočné. Každá kultúra si ich vysvetľuje inak, pričom niektorí ich označujú za predzvesť nešťastia v rodine, iní im zas pripisujú celkom odlišný význam, ktorý so smrťou nemá nič spoločné.

Opakujúci sa motív smrti a umierania nie je znepokojujúci len pre snový život. Theresa Cheungová, ktorá sa 25 rokov venuje výskumu snov a je známa aj ako autorka kníh Umenie vykladať sny a Ako chytiť sen, upozorňuje, že sny o smrti majú presah aj do života po prebudení.

Prečo sú zlé sny dobré pre život

V rozhovore pre denník Mirror Cheungová vysvetľuje, že pri snívaní sa mozog zbavuje nahromadených dojmov a myšlienok z uplynulého dňa.

„Väčšina snov má súvis s úzkosťou,“ tvrdí Cheungová. „Mnohé naše sny sa nesú v napätej a úzkostnej atmosfére, a má to svoj dôvod. Ide o spôsob, akým telo uvoľňuje stres pri snívaní, keď má pocit, že je to bezpečné.“

Ak sa ráno prebudíte s tým, že si pamätáte, čo sa vám snívalo, mozog sa vás snaží upozorniť na stresujúce situácie, ktoré je potrebné vyriešiť. Pomáha tomu aj rozpamätávanie na dianie v sne a analýza problémov, ktoré v ňom vznikli.

„Prirovnala by som to ku chrípke alebo prechladnutiu. Horúčka je dobré znamenie uzdravovania, pretože pomáha telu brániť sa proti infekcii,“ tvrdí Cheungová. „K uzdraveniu potrebujete aj príznaky. Sny by sme preto mali považovať za prirodzený spôsob, akým si telo lieči psychiku a uvoľňuje tlak a emócie.“

„Vždy, keď sa mi prisní nočná mora, som nadšená, že sa o sebe môžem dozvedieť viac,“ tvrdí Cheungová. Podľa nej ide o hlas intuície, ktorá upozorňuje na blokádu vo vedomom živote, s ktorou si racionálna časť mysle nie je schopná poradiť.

„Prefrontálna kôra mozgu je počas spánku neaktívna, preto sa posilňujú emócie a predstavivosť. Racionalita a logika v týchto chvíľach ustupujú do úzadia, vďaka čomu získavate príležitosť prepojiť si udalosti, spojenie ktorých by vám vedome nedávalo význam,“ hovorí odborníčka.

Ako nám sny naznačujú, že sme pod stresom

Sny, v ktorých sa nič nepodobá na realitu, ale namiesto toho putujeme prostredím, ktoré pripomína rozprávku Alica v krajine zázrakov, nie sú typické len pre kreatívne osobnosti. S disproporčným snovým prostredím sa totiž stretávajú všetci tí, ktorí aktuálne čelia náročným a stresujúcim udalostiam.

Jedným z najdesivejších druhov nočných môr sú tie, v ktorých sa stretávame so smrťou. Či už ide o topenie, pochovanie zaživa alebo dopravnú nehodu, podľa Cheungovej sa ich netreba báť, pretože sa nám snažia naznačiť, že by sme si po prebudení mali mentálne oddýchnuť. Tak, ako kráčanie bez šiat na verejnosti, unikanie pred hrozbou alebo iné nepríjemné snové situácie, sa totiž snažia odbremeniť mozog od tlaku, ktorému čelí počas dňa.

„Všetky sú symbolom vnímavej intuície, ktorá cez deň zachytáva niečo, čo vášmu vedomému vnímaniu uniká,“ hovorí autorka.

Pri nadmernom strese sa niektorí môžu stretnúť aj so situáciou, keď sa im dlhší čas nesníva vôbec nič alebo si sny nepamätajú, čo môže po prebudení viesť k zintenzívneniu nepríjemných pocitov. Podľa Cheungovej takýto stav dokonca podporuje vznik depresie.

Ak vám zapamätávanie snov robí ťažkosti, existuje niekoľko spôsobov, ako si pomôcť. Tým najjednoduchším je začleniť do stravy viac potravín s obsahom vitamínu B. Ďalej je potrebné odstrániť zo spálne všetky rušivé prvky a zmeniť prístup k spánku, ktorý si treba ctiť ako najlepšiu formu odpočinku.

Cheungová ďalej vysvetľuje, že tvorbu snov podporíte aj častejším zapájaním predstavivosti počas dňa. „Potrebujeme veci ako Pán prsteňov alebo Harry Potter, pretože intuitívna, imaginatívna stránka našej mysle vyživuje sny.“ Autorka preto vyzýva k častejšiemu čítaniu kníh, hraniu hier a pozeraniu kreatívnych filmov. Pomôže aj maľovanie, čítanie básní alebo návšteva divadla.

Sny ako predzvesť budúcnosti

Keď sa vám už podarí lepšie vnímať zážitky z uplynulých nocí, poznačte si ich do snového denníka. „Keď sa vrátite k poznámkam spred šiestich mesiacov, uvidíte, že v nich nájdete súvis s tým, čo sa vo vašom živote aktuálne deje,“ hovorí Cheungová.

Podľa nej majú sny potenciál predznamenávať dianie v budúcnosti, a to najmä na podvedomej úrovni. Sny by napríklad mohli slúžiť ako výstraha mysle pred toxickým vzťahom alebo nebezpečnou situáciou. Tieto zážitky sa následne dajú využiť ako preventívny nástroj v boji proti stresujúcim situáciám.