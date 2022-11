​74-ročný muž hovorí o raritnom príznaku rakoviny prostaty: Zasiahlo ma to pri venčení psa

Pre 74-ročného Douga Blissa z Anglicka to bol len obyčajný večer roku 2015. Tak, ako v iné dni, aj vtedy si vybehol von na prechádzku so psom, keď ho náhle prepadol neočakávaný pocit.

„Pri chôdzi som náhle pocítil potrebu močiť, ale bola taká silná, že som to nevedel zadržať. Celý život som sa udržiaval vo forme, preto som to najprv nechápal. Nikdy predtým som ani nebol v nemocnici,“ spomína Brit v rozhovore pre portál Express.

Pohotová reakcia dôchodcovi zrejme zachránila život. Hneď totiž kontaktoval všeobecného lekára, ktorý ho odporučil na urologické vyšetrenie. „Šlo to rýchlo, ani nie za týždeň som absolvoval vyšetrenie u obvodného lekára aj špecialistu,“ tvrdí Bliss.

Výsledky laboratórnych testov Blissovi nepriniesli úľavu. U pacienta totiž indikovali 50-percentné riziko rakoviny prostaty, a tak nasledovali ďalšie vyšetrenia, ktoré potvrdili počiatočné podozrenie. Išlo o pomerne malý nádor prostaty, ktorý zatiaľ nepostihol okolité tkanivá, a tak si lekári vzali Blissa pod drobnohľad.

Po niekoľkých týždňoch sa prvýkrát začali skloňovať možnosti liečby, pričom odborníci Blissovi ponúkli rádioterapiu, chemoterapiu, chirurgický zákrok alebo brachyterapiu (ide o lokálnu radiačnú terapiu, ktorá minimalizuje negatívne následky ožarovania).

„Onkológovia ma dobre informovali o každej možnosti. Dali mi brožúrku s podrobnejšími informáciami a poslali ma domov, aby som ich prediskutoval s rodinou,“ spomína Bliss, ktorý sa napokon rozhodol pre brachyterapiu.

„Vybral som si brachyterapiu, lebo je najmenej invazívna spomedzi nich a nechcel som, aby mi celkom odstránili prostatu. Takisto bolo pre mňa dôležité čím skôr sa vrátiť do bežného života,“ tvrdí Bliss.

Zákrok prebehol asi po troch mesiacoch. Pri brachyterapii sa granuly o veľkosti zrnka ryže zavádzajú do blízkosti rakovinových buniek, kde pôsobia po dobu niekoľkých mesiacov.

„Prišiel som o ôsmej ráno a okolo tretej ráno som bol vonku,“ opisuje Brit, podľa ktorého mohol o deň neskôr pracovať. Po liečbe sa stretol s minimom vedľajších účinkov, napríklad v podobe ťažkostí s močením. Okrem toho musel vyše roka nosiť katéter. „To nie kvôli operácii, ale kvôli liekom,“ vysvetľuje.

Po absolvovaní liečby nasledovali polročné prehliadky, ktoré sa dnes redukovali na vyšetrenie raz za rok.

Bliss sa podelil s novinármi o svoj príbeh, pretože, ako sám tvrdí, chce prekonať tabu okolo mužského zdravia a podporiť ostatných k pravidelným prehliadkam.

„Nejeden môj kamarát je prekvapený z toho, ako dobre mi dopadla liečba alebo ako málo som sa sťažoval. Vždy som bol skôr optimista, a keď mi oznámili diagnózu, sám seba som sa pýtal, či ma to až tak znepokojuje. Aký význam majú obavy, ak ma to nebolí? Je to tam, ale dá sa to liečiť. Nikoho by som od brachyterapie neodhováral, mne veľmi pomohla,“ hovorí Bliss.

Urológ Francis Chinegwundoh pre Express vysvetľuje, že rakovina prostaty sa dá úspešne liečiť, keď sa zachytí včas. Pri diagnostike pomáhajú krvné testy na zistenie prostatického špecifického antigénu.

„Rakovina prostaty v skorých štádiách často nemá výrazné príznaky,“ vysvetľuje Chinegwundoh. „Ak ju začnete liečiť až pri prvých príznakoch, môže už byť neskoro, prognóza je horšia.“ Lekár odporúča pravidelné vyšetrenie prostaty každému po dovŕšení 50 rokov, a to najmä pacientom, v ktorých rodine sa toto ochorenie vyskytuje.