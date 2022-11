Požiadať o voľbu poštou v januárovom referende treba do 2. decembra

Občania s trvalým pobytom v SR sa musia ozvať svojej obci, tí bez trvalého pobytu žiadajú Ministerstvo vnútra (MV) SR. Rezort o tom informuje na svojej stránke.

Požiadať o voľbu poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Volič s trvalým pobytom v SR zašle žiadosť na adresu obce, v ktorej má trvalý pobyt, a volič bez trvalého pobytu na adresu MV. Vzor žiadosti, ako aj adresu MV zverejnili na webe rezortu. „Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada,“ upozorňuje ministerstvo. Žiadosť teda musí byť doručená najneskôr 2. decembra.

Tým, ktorí včas požiadajú o voľbu poštou, zašle obec, respektíve ministerstvo vnútra najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda obálky a hlasovací lístok.

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom ho vloží do obálky na hlasovanie, ktorú následne vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Na nej musí byť adresa sídla obecného úradu obce (respektíve sídla MV) ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Treba ich odoslať tak, aby boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, čiže 20. januára 2023. Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť v parlamentných voľbách, čiže musí byť plnoletý.

Referendum bude 21. januára 2023. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.